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Происшествия15 июня 2023 9:25

ФСБ задержала двух жителей Ставропольского края, планировавших подорвать городской отдел полиции

Два жителя Пятигорска попали под следствие за покушение на подрыв отдела полиции
Данил ЮРКОВ
Двух жителей Пятигорска задержали за подготовку к подрыву отделения полиции

Двух жителей Пятигорска задержали за подготовку к подрыву отделения полиции

Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники ФСБ в Пятигорске задержали двух местный жителей, которые готовили подрыв городского отдела полиции. Злоумышленники в неустановленный пока период времени вступили в запрещенный в РФ ИГИЛ*. Там от организаторов террористической группировки они получили задание – устроить теракт в ставропольском курорте.

О готовящимся преступлении оперативно узнали в ФСБ. В дома к злоумышленникам пришли, чтобы отыскать взрывчатые вещества, которые готовились для террористического акта, и задержать подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

— По местам жительства злоумышленников сотрудниками Управления были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символика террористической организации, – пишет ведомство. Фигурантов забрали в отделение на дачу показаний.

Злоумышленники сознались в том, что готовили преступление. Теперь на них завели уголовные дела по статьям «Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Участие в террористической деятельности». Началось расследование уголовных дел. Если вина фигурантов будет доказана, им грозят крупные сроки.

* Исламское государство (ИГИЛ) - запрещенная в РФ террористическая организация.

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