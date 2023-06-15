ФСБ задержала двух жителей Ставропольского края, планировавших подорвать городской отдел полиции

Двух жителей Пятигорска задержали за подготовку к подрыву отделения полиции Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники ФСБ в Пятигорске задержали двух местный жителей, которые готовили подрыв городского отдела полиции. Злоумышленники в неустановленный пока период времени вступили в запрещенный в РФ ИГИЛ*. Там от организаторов террористической группировки они получили задание – устроить теракт в ставропольском курорте.

О готовящимся преступлении оперативно узнали в ФСБ. В дома к злоумышленникам пришли, чтобы отыскать взрывчатые вещества, которые готовились для террористического акта, и задержать подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

— По местам жительства злоумышленников сотрудниками Управления были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символика террористической организации, – пишет ведомство. Фигурантов забрали в отделение на дачу показаний.

Злоумышленники сознались в том, что готовили преступление. Теперь на них завели уголовные дела по статьям «Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Участие в террористической деятельности». Началось расследование уголовных дел. Если вина фигурантов будет доказана, им грозят крупные сроки.

* Исламское государство (ИГИЛ) - запрещенная в РФ террористическая организация.