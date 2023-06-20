В Нальчике ФСБ задержала украинца по подозрению в шпионаже

Спецслужбы провели задержание подозреваемого в шпионаже. Фото: Александр ГЛУЗ

В столице Кабардино-Балкарии сотрудниками ФСБ задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

- ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины, - сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, задержанный действовал по заданию Службы безопасности Украины. Мужчина собирал и передавал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности РФ в условиях проведения спецоперации.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «шпионаж». Подозреваемому грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

- Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - отметили в ведомстве.

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