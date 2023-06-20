Генпрокуратура отсудила у Марата Тамбиева взятку биткойнами на 24 миллиона долларов. Фото: РАНХиГС / Архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

У следователя из КЧР Марата Тамбиева конфисковали беспрецедентных масштабов взятку в Москве. Еще до финала уголовного дела Генпрокуратура отсудила у него 2 миллиарда рублей, которые следователь получил от хакеров в биткойнах.

Первый раз Тамбиев попался на взятке еще в марте 2022 года. Тогда, будучи начальником следственного отдела по Тверскому району Москвы, он вел уголовное дело компании, которую обвиняли в отмывании денег. За то, чтобы избавить коммерсантов от проблем с законом, Тамбиев потребовал, по разным данным, от 10 до 26 миллионов рублей.

В ночь с 24 на 25 марта он встретился с «клиентами» в заведении неподалеку от следственного отдела. Но вместо денег ему отдали «куклу» — муляжи купюр — и задержали на месте.

Взятка биткоинами: сколько получил Марат Тамбиев

Пока следователь ждал суда за решеткой, его бывшие коллеги обнаружили, что Тамбиев не так-то прост. При обысках из его квартиры конфисковали компьютер, который был подозрительно защищен. Специалисты сумели взломать его лишь спустя несколько недель, и в числе прочих файлов хранилась папка под названием «Пенсия». В ней — пароли к куче криптокошельков.

Выяснилось, что с начала 2022 года Тамбиев вел дело группы хакеров, которые воровали деньги с банковских карт россиян. Следователь согласился помедлить с арестом счетов мошенников, чтобы те успели вывести часть денег, за неприличное вознаграждение. По подсчетам оперативников, на кошельках Марата Тамбиева хранились биткойны общей суммой 24 миллиона долларов. По нынешнему курсу это более 2 миллиардов рублей!

Прикрывать сообщника хакеры не стали. Трое подсудимых дали исчерпывающие показания на следователя и получили условные сроки.

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Уголовное дело Тамбиева еще расследуют, но надзорники решили подстраховаться на случай сюрпризов от бывшего следователя. Генпрокуратура подала гражданский иск о взыскании с бывшего следователя суммы, найденной на криптокошельках. В исковом заявлении надзорники утверждают, что деньги получены в качестве взятки.

19 июня в Никулинском районном суде Москвы вынесли решение по иску первого заместителя Генерального прокурора РФ Разинкина о конфискации содержимого криптокошельков Тамбиева. Суд встал на сторону прокуратуры, и теперь «пенсию» следователя на 24 миллиона долларов обратят в доход государства.

Суд решил конфисковать у Тамбиева взятку биткойнами 19 июня. Фото: prt sc Никулинский районный суд

Но зачем конфисковывать деньги еще до развязки уголовного дела?

— В последнее время сложилась такая практика, по громким и масштабным делам Генпрокуратура идет в гражданский суд и пытается отсудить имущество обвиняемого еще до решения уголовного суда. Не думаю, что такая мера должна повлиять на суд. Она применяется чтобы в последующем судебное решение можно было реализовать. Но если суд вынесет оправдательное решение, если вскроются новые обстоятельства в апелляции или кассации — деньги придется вернуть. Тем не менее существует тенденция, что Генпрокуратура принимает такие меры, чтобы использовать их уже в уголовном суде в качестве преюдиции (обязательство судов принимать без доказательств факты, установленные ранее другим судом — прим.), — пояснил «Комсомолке» адвокат по уголовным делам Петрос Иерусалимский.

То есть, факт конфискации у Тамбиева 24 миллионов долларов гражданским судом не только страхует государство от исчезновения денег в ходе следствия, но и в теории может поспособствовать обвинительному приговору.

Биография Марата Тамбиева, следователя СКР

Тамбиев Марат Хамидович родился в 1988 году в селе Первомайском Малокарачаевского района в семье известного предпринимателя.

Как писали о Марате в местных газетах в КЧР еще до уголовного дела, в школе он учился на «отлично». Будущий следователь накопил и ряд спортивных достижений, в том числе на федеральных соревнованиях.

В 2011 году Тамбиев окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. В вузе его тоже считали отличником. В 2010 году он выиграл конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу среди курсантов, студентов и слушателей учреждений высшего профессионального образования МВД России. А тремя годами ранее он занял первое место на всероссийской научной конференции в Москве, посвященной теме «Права человека в современном мире».

В августе 2011 года он был назначен на должность следователя в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственной части УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД РФ по городу Москве.

А в 2012 году Тамбиева назначили следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Юго-Западному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. В том же году ему присвоили звание старшего лейтенанта юстиции.