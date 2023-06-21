В Северной Осетии построят высокотехнологичный тепличный комплекс

Фото: Правительство Северной Осетии

Делегация РСО - Алания во главе с руководителем республики Сергеем Меняйло приняла участие в работе XXVI Петербургского международного экономического форума, ключевого события российской деловой повестки года.

Северная Осетия продемонстрировала на ПМЭФ свой инвестиционный потенциал. Среди представленных проектов - создание транспортно-логистического хаба нового типа для круглогодичной обработки грузов и предприятия по закладке и выращиванию технических сортов винограда, дальнейшей переработке виноматериала и розливу вина; строительство тепличного комплекса площадью 60,2 га; создание всесезонного тематического парка «Алания парк» и туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар».

Главным итогом работы на форуме стал интерес к проектам со стороны инвесторов и подписание важных соглашений о сотрудничестве, которые помогут развитию различных сфер экономики.

Фото: Правительство Северной Осетии

Отборные томаты для всей страны

Одно из заключенных на полях ПМЭФ соглашений касается строительства в Пригородном районе высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию различных сортов томатов с круглогодичным производственным циклом. Площадь комплекса - 62 га, объем производства - 36 тысяч тонн в год.

В реализацию проекта, который даст республике 876 новых рабочих мест, будет вложено свыше 16,5 млрд рублей. Планируется, что продукцию будут поставлять по всей России.

По мнению инвестора, в Северной Осетии есть все необходимое для успешной реализации этого проекта - «благоприятные природные условия, обеспечивающие превосходные вкусовые качества выращиваемых овощей, а также позитивный инвестиционный климат».

Запустить тепличный комплекс планируется в конце следующего года.

Другой крупный проект, о котором говорили на ПМЭФ, - создание высокотехнологичного фармацевтического завода по выпуску инфузионных растворов и концентратов в Алагирском районе. Сергей Меняйло и председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников обсудили возможность участия Сбера в реализации проекта.

Как подчеркнул глава РСО - Алания, это первое подобное фармацевтическое предприятие на территории республики, и его строительство будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа региона в целом.

Кардиопомощь станет эффективнее и качественнее

Еще одно соглашение, подписанное на форуме правительством Северной Осетии, будет содействовать улучшению в республике системы оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Для нас это важное направление деятельности, поскольку речь идет о жизнях и здоровье населения Северной Осетии. И если есть возможность улучшать систему оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в республике, мы это, несомненно, будем делать, - сказал Сергей Меняйло.

Соглашение, кроме того, позволит в целом активизировать работу по созданию в республике современных государственных объектов здравоохранения.

«Мамисон» выходит на новый уровень

Строительству Всесезонного горнолыжного курорта «Мамисон», одному из самых масштабных инвестпроектов, реализуемых в республике, была посвящена встреча на ПМЭФ Сергея Меняйло и гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.

- Подрядчики уже работают на объекте с мая, сейчас мы вступаем в активную фазу, - отметил Юмшанов. - Погода позволяет не только прокладывать трассы, но и строить непосредственно объекты: канатные дороги, парковку, гараж раткаров, сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, к стройке в этом сезоне планирует подключиться первый резидент курорта. Наша задача сейчас - вместе идти точно по графику, чтобы к первому горнолыжному сезону на курорте была основная база для комфортного отдыха наших гостей.

В этом году на «Мамисоне» продолжится строительство двух канатных дорог протяженностью 5,1 км и 20 км горнолыжных трасс всех уровней сложности. Новый подрядчик приступит к созданию многофункционального центра площадью более 6000 кв. м, открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины. Также в планах - продолжить благоустройство внутренних подъездов и прокладку инженерных сетей, работу над созданием мест размещения, ресторанов, сноу-парка и сопутствующей туристской инфраструктуры.

Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан более чем на 1100 мест размещения. Основную часть объектов намерены ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

- Это масштабный и важный для республики проект, реализация которого в настоящее время выходит на новый уровень. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы в итоге республика получила доступный, качественный и современный курорт, который будет востребован и популярен как у жителей, так и у гостей республики, - сказал Сергей Меняйло.

ВАЖНО

О чем еще договорились на форуме

- В Северной Осетии появится «Карта жителя» на базе платежной системы «Мир», которая позволит получать ряд дополнительных услуг на особых условиях (бонусы, кешбэк, удобные сервисы). Для участия в проекте можно будет подключить ранее выданную карту «Мир» любого банка.

- Агентство стратегических инициатив поможет сделать республику еще более привлекательной для инвесторов, разрабатывая проекты в сфере экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Подписанное с АСИ соглашение предусматривает совместную с правительством РСО - Алания системную работу по развитию социальной сферы региона, а также в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям.

- Вместе с МГИМО Северная Осетия будет развивать лучшие традиции российской высшей школы и совершенствовать подготовку своих научно-педагогических кадров высшей квалификации. Одна из главных целей сотрудничества с ведущим вузом России - активизация поиска перспективных форм интеграции научных исследований и образовательной практики, развития научно-образовательного и промышленного потенциала Северной Осетии.

- Модернизации системы образования, повышению качества общего, а также развитию профессионального и дополнительного образования, совершенствованию подходов в выявлении и поддержке одаренных ребят будет способствовать подписанное на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Центром знаний «Машук».

- Северная Осетия будет развивать взаимовыгодное сотрудничество с Запорожской областью в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. В частности, регионы договорились об установлении и расширении деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства и развитии межрегиональной экономической интеграции в ключевых сферах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По итогам пленарного заседания глава РСО - Алания Сергей Меняйло прокомментировал выступление Владимира Путина и поделился своим мнением по отдельным озвученным темам:

- Очень понравилась фраза президента: «Где родился, там и пригодился». Мы в Северной Осетии стараемся максимально поддерживать наших производителей, развивать МСП. Инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, это подтверждает и высокое 13-е место, которое мы заняли в рейтинге АСИ. Говорил Владимир Владимирович и о сфере туризма. В республике строятся крупные проекты: «Мамисон», «Алания парк» и т. д. Совсем недавно был разработан мастер-план развития туристического кластера. С каждым годом турпоток растет. Сейчас мы сконцентрированы на создании современной и качественной сферы услуг для отдыхающих.

КСТАТИ

Специально к ПМЭФ была разработана event-концепция «Включись в Осетию». Во время открытия на форуме стенда РСО - А, которое сопровождалось театрализованным шоу, гости смогли проверить свои знания о республике в игре, загруженной в тачпад, собрать пазл в виде карты Северной Осетии, совершить виртуальное путешествие по основным туристическим маршрутам республики в специальной VR-зоне, продегустировать вино, произведенное в Осетии, а также сделать снимок на память в стилизованной фотозоне.