Рамзану Кадырову подарили отлитый из украинских снарядов пулемет

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: стоп-кадр видео

В Чечне состоялся ежегодный фестиваль народного творчества «Беноевская весна». Глава республики Рамзан Кадыров не только выступил на нем с приветственным словом, но и получил неожиданный презент прямо из зоны СВО.

- Ножай-Юртовский район, где проходил фестиваль, стал в эти дни центром притяжения туристов. Познакомиться с нашей культурой, понаблюдать за состязаниями сильнейших, лицезреть величие и красоту наших гор приехали жители различных субъектов страны. И мы рады каждому гостю! Подобные проекты помогают популяризировать наши ценности среди представителей молодежи, что очень важно в эпоху развития новейших технологий и возможностей Интернета, - подчеркнул Кадыров.

Затем к политику обратился глава Ножай-Юртовского района Асланбек Музураев.

- Мы знаем, какое участие вы принимаете в специальной военной операции, и хотели бы вручить изготовленный там подарок. Там тоже пишут «Ахмат - сила!» - сказал Музураев и передал главе Чечне макет пулемета, отлитый из украинских снарядов и автоматных гильз.

Необычный сувенир главе Чечни подарили во время фестиваля «Беноевская весна». Фото: стоп-кадр видео

Автор необычной статуэтки - Виктор Михалев, известный донецкий кузнец. Раньше он работал газо- и электросварщиком, а в начале 2000-х стал заниматься художественной ковкой. В 2014 году рядом с его родным поселком Моспино в Пролетарском районе Донецка шли ожесточенные бои, после которых оставалось много искореженного металла. То, что раньше несло смерть, он решил превратить в символы жизни. Так Виктор Петрович начал ковать цветы, а потом и создавать другие наполненные глубоким смыслом работы.

- Раньше в Донецке были миллионы роз. Жизнь всегда побеждает смерть. Орудия убийства разрушатся от коррозии, а красота природы вечна. Поэтому сквозь снаряды у меня «прорастают» нежные цветки, - объясняет свою философию Виктор Михалев.

Донецкий кузнец Виктор Михалев создал десятки уникальных работ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На статуэтке, подаренной Рамзану Кадырову, также же присутствуют розы.

- Видите, нам дарят пулеметы. А мы будем стрелять из пулеметов. Я хочу пожелать, чтобы нигде и никогда не было войн. И мы сделаем все для этого. Я люблю побеждать, потому что я - победитель! - заявил чеченский лидер.

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