Владимир Владимиров: «Обстановка в Ставропольском крае спокойная»

Фото: gubernator.stavkray.ru

Губернатор Ставропольского края обратился к местным жителям в связи с ситуацией, которая складывается в Ростовской области. Видеообращение глава региона разместил в своем ТГ-канале.

Владимир Владимиров заявил, что на данный момент обстановка в крае спокойная и стабильная, а в работе всех служб нет изменений.

- Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий - никаких изменений нет, все штатно, - заявил губернатор.

Глава края отметил, что если будут приняты какие-то решения, то он незамедлительно оповестит об этом местных жителей. Также губернатор попросил не доверять непроверенным источникам информации.

- Вполне возможно, найдутся те, кто попытается воспользоваться ситуацией для запуска информационных провокаций и слухов. Не доверяйте непроверенным источникам, пользуйтесь официальными данными, - подытожил Владимир Владимиров.