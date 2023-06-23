Сотрудники курорта заработали 70 миллионов на пропусках "мимо кассы"
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кабардино-Балкарии обнаружили преступную группу, которая присвоила 70 миллионов рублей на электронных пропусках на Эльбрус. Подробности масштабной схемы рассказали в МВД и ФСБ России.
По версии следствия, четыре кассира и один специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы курорта вступили в сговор в 2021 году. Группа придумала способ похищать часть выручки от продажи ски-пассов — электронных пропусков — на подъемники горнолыжного курорта «Эльбрус».
Когда клиент приобретал пропуск, сотрудники слегка завышали стоимость, а в базу вносили недостоверные сведения. За два года злоумышленники успели присвоить как минимум 70 миллионов рублей, по подсчетам правоохранителей.
Впрочем, вполне возможно, что в ходе следствия сумма ущерба вырастет. При обысков у членов ОПГ изъяли люксовые автомобили, недвижимость и банковские счета на общую сумму выше 250 миллионов рублей (в среднем по 50 миллионов рублей на каждого злоумышленника). Также у них конфисковали мобильные телефоны — в переписке они обсуждали дела, касающиеся реализации преступной схемы.
— Содействие в документировании противоправной деятельности членов ОПГ оказывали сотрудники Департамента безопасности АО «КАВКАЗ.РФ», — отметили в Федеральной службе безопасности.
Всех пятерых участников «курортной мафии» отправили под стражу. Расследование продолжается.