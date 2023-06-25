На мотоцикле над каньоном: канатоходец из Дагестана поразил россиян и выиграл 5 миллионов рублей

Дагестанский экстремал проехал на мотоцикле над каньоном по тонкому канату и остался жив Фото: Телеканал «Россия»

Камиль Мамаев, 42-летний канатоходец в шестом поколении из Дагестана, проехал на мотоцикле по стальному канату над глубочайшим каньоном Европы и выиграл 5 миллионов рублей в федеральном проекте. «КП-Северный Кавказ» узнала у кавказского экстремала, как ему удается преодолевать страх в опасных для жизни ситуациях и что он планирует делать с выигрышем.

После многих недель соревнований, где участники демонстрировали свои головокружительные навыки, канатоходец Камиль Мамаев, химик Игорь Козырев, братья-танцоры из Индии Виру и Раму Бавари вместе с еще восемью участниками достигли финала проекта «Удивительные люди» на канале «Россия-1». Но именно Мамаев стал обладателем главного приза в размере пяти миллионов рублей.

Во время поездки Мамаев разговаривал со зрителями Фото: Телеканал «Россия»

Неожиданно для самого Камиля, он стал победителем. Он признался, что не рассчитывал на такой результат, учитывая высокий уровень профессионализма всех участников шоу. Канатоходец продемонстрировал фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле по стальному канату длиной в километр, натянутому над Сулакским каньоном.

Сулакский каньон — самый глубокий в Европе Фото: Телеканал «Россия»

Справка: Сулакский каньон расположен на территории Республики Дагестан в долине реки Сулак. Он является самым глубоким каньоном в Европе и имеет протяженность 53 километра при глубине в 1920 метров. Это на 63 метра глубже, чем Большой каньон в США, и на 620 метров глубже, чем каньон реки Тара в Черногории.

Камилю 42 года. Он не первый экстремал в своей семье — перед ним пять поколений канатоходцев. Мальчика обучали искусству балансировки с 6 лет. Предки Камиля вели традицию канатоходства с 19 века.

23-летний Камиль на канате в родном селе в 2004 году Фото: Личный архив героя публикации

КП: Расскажи подробнее о шести поколениях канатоходцев в своей семье. Как это началось? Кто был первым?

Камиль Мамаев: Эпоха многовековой традиции канатоходства — культурного наследия республики Дагестан и всей России, началась в 1843 году, когда сын Гаджимуса из тухума Абдулкадира — Рамазан — на празднике «Навруза» в родном ауле Цовкра-1 показал свои навыки канатоходства, которым научился в одном из кишлаков Средней Азии.

Я родился в столице канатоходства Цовкра-1 и, получается, сейчас каждый житель нашего села — канатоходец в 6-м поколении. Но не у каждого есть силы, время, возможность и желание заниматься данным многовековым искусством. Я самоучка. Впервый раз встал на канат в 6 лет.

КП: Чувствуешь ли ты страх, когда ходишь по канату над большой высотой? Как справляешься? Бывали ли на практике несчастные случаи, доводилось ли падать?

Камиль: Да, мне страшно, и я каждый раз преодолеваю страх и учу других тому же. Важно настроиться психологически. Я всегда хожу со страховкой, ответственно подхожу к технической составляющей.

А вот в детстве у меня не было систем страховок. Много раз падал, было очень больно. У многих после такого пропадает желание заниматься дальше — но не у меня.

Серьезные тренировки Камиль начал в хуторе Вицхи, Лакский район Фото: Личный архив героя публикации

Поэтому сейчас для тех, кто хочет обучаться, создаю комфортные и безопасные условия — это самое главное.

КП: Ты выиграл 5 миллионов — это серьезная сумма. На что планируешь потратить?

Камиль: Хочу создать лагерь, базу или центр для обучения канатоходству каждого желающего, где будут обеспечены комфортные, безопасные условия для отдыха всей семьи. В основе проекта моя авторская методика.

Но, как вы понимаете, одного выигрыша для создания такого комплексного и важного проекта — недостаточно. За предыдущие несколько лет, чтобы обучать и выступать, я закупил своими силами оборудование на большую сумму, и оно уже требует обновления для обеспечения безопасности.

КП: Собираешься продолжать династию канатоходцев?

Камиль: Я уже с радостью и гордостью обучаю детей искусству канатоходства. Для меня нет разницы, обучать своих детей или чужих. Это раньше искусству канатоходства обучались только в рамках одной семьи, одной династии. Я считаю, это неправильно. Именно, поэтому сейчас данное искусство находится на грани исчезновения, и мы его теперь с трудом возрождаем.

В 2022 году у меня было порядка важных 30 проектов: это выступления в ярких природных и городских локациях Дагестана для их развития, выступления на спортивных и культурных мероприятиях по всей России, интервью, где я рассказываю о нашей традиции. Я очень рад победе в шоу «Удивительные люди» на канале «Россия-1» и благодарен зрителям и звездным экспертам, что они выбрали именно меня. Это означает, что их интересует, удивляет моё мастерство и воодушевляет канатоходство. Уверен, моя победа станет мощным толчком в популяризации этого искусства по всему миру.