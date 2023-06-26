Поддержать агрокомплекс Ставрополья: банк «Кубань Кредит» стал стратегическим партнером выставки «PRO Яблоко»

Выставка проходила в Минеральных Водах. Фото: «PRO Яблоко»

С 21 по 23 июня в Минеральных Водах прошла пятая юбилейная международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO Яблоко». Участники посетили экспозиции и поучаствовали более чем в 50 конференциях, семинарах и мастер-классах. Банк «Кубань Кредит» стал стратегическим партнером выставки. В течение трех дней любой желающий мог подойти к стенду «Кубань Кредит» и получить грамотную консультацию об услугах и продуктах для агробизнеса. Среди них и самые выгодные предложения для производителей. Например, льготное кредитование с государственной поддержкой. Для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц банк «Кубань Кредит» предлагает 17 финансовых продуктов.

- Ставропольский край нам как географически, так и ментально близкий регион, - рассказал «Комсомолке» председатель правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич, - И по отраслевому составу экономики это очень близкая, сопоставимая с Краснодарским краем территория.

Банк «Кубань Кредит» стал стратегическим партнером выставки. Фото: kk.bank

В прошлом году корпоративный кредитный портфель банка превысил 62 млрд рублей. Доля кредитов агропромышленного комплекса увеличилась до 35,2 млрд рублей. Ключевые факторы роста — привлечение новых клиентов, участие в программах государственной поддержки, гибкие условия кредитования. На что берут кредит? На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство фрукто- и овощехранилищ. Кроме того, развитие молочного скотоводства (строительство зданий, приобретение оборудования и КРС) и сооружение оросительных систем.

- Узнали у тех, кто сотрудничает с банком и решили последовать их примеру, - вспоминает агроном по защите растений из Солнечнодольска Александр Мерзликин, - Банк предлагает хорошую кредитную ставку. Приятно работать с хорошими людьми, с хорошей организацией.

На выставке «PRO Яблоко» банк «Кубань Кредит» заключил соглашение с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставрополья. Фото: kk.bank

Наиболее востребованной программой сейчас является «Партнер — льготное кредитование АПК». Так банк смог профинансировать садоводческих проектов на сумму более 2,5 млрд рублей. В 2022 году банк заключил 97 кредитных договоров на сумму более 300 млн руб. Такие высокие показатели связаны с тем, что у скоринговых кредитов множество преимуществ. Во-первых, за счет минимального пакета документов клиент не предоставляет финансовую отчётность. Во-вторых, есть возможность автоматического расчета суммы кредита. В-третьих, процесс движения заявки полностью автоматизирован, что позволяет сохранить возможность применения льготных программ кредитования. В прошлом году банк «Кубань Кредит» подписал договор с Гарантийным фондом Ставропольского края, заключил соглашения с краевым Министерством сельского хозяйства, став ключевым партнером садоводов Северного Кавказа.

- В этом году планируем увеличить количество точек присутствия — делится планами председатель Правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич, - Еще три офиса постараемся открыть в Ставропольском крае и в ближайшей перспективе довести до 10 площадок. Несмотря на то, что мы всего несколько месяцев назад открылись на Ставрополье, уже первый миллиард предоставили клиентам края. Поэтому мы надеемся на дальнейшее расширение и сотрудничество.

В этом году банк «Кубань Кредит» планирует увеличить количество точек присутствия. Фото: kk.bank

На выставке «PRO Яблоко» банк «Кубань Кредит» заключил соглашение с Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края. Вместе они провели практическую сессию о новых финансовых инструментах для развития бизнеса садоводов. Льготная финансовая поддержка членов Ассоциации и финансирование проектов, реализуемых членами Ассоциации – это одно из направлений подписанного соглашения. Сельхозпроизводителям Ставрополья банк предлагает беспрецедентные условия - при кредитовании членов Ассоциации базовая процентная ставка снижается на 0,5% годовых

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