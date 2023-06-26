Ставропольцы берут кредит на покупку автомобиля в среднем в 1,2 млн рублей

В российских регионах фиксируется заметное восстановление спроса населения на автокредитование Фото: Shutterstock

В российских регионах фиксируется заметное восстановление спроса населения на автокредитование, констатируют в Национальном бюро кредитных историй.

К примеру, в этом году жителям Ставрополья за период с января по апрель было выдано 6,1 млрд рублей. Этот выше показателя годовой давности почти на 54%.

«Объем выданных автокредитов в первые месяцы текущего года серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась», - объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом отмечается еще и рост среднего чека автокредита, который поступательно увеличивается за последнее время и приближается к высоким значениям февраля 2022 года. Сказывается в числе прочего увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.

Так, в стране в апреле 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,31 млн рублей. На Ставрополье, в частности, эта цифра остается немного скромнее – чуть больше 1,24 млн рублей.

Но вместе с тем в Национальном бюро кредитных историй подчеркивают, что банки в основном продолжают придерживаться консервативной политики. На одобрение займов на внушительные суммы могут рассчитывать «качественные» заемщики с приемлемым значением персонального кредитного рейтинга.

В Региональном центре финансовой грамотности напоминают, что особенностью автокредита является целевое использование средств. Он выдается только на покупку машины – новой или с пробегом, которая на время выплаты займа становится залогом. Если клиент перестанет погашать кредит, банк может забрать автомобиль.

В целом это хороший инструмент, если грамотно им пользоваться. Не забудьте о нескольких нюансах.

- Перед оформлением кредита на автомобиль рассмотрите предложения нескольких банков. В том числе уточните условия потребительского нецелевого кредита, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

- При продаже автомобилей часто проводятся разнообразные акции. И важно выяснить все условия той, что вам приглянулась. Иначе можно по неосмотрительности потратить гораздо больше и еще впоследствии платить проценты с завышенной суммы.

- Проверяйте обязательно наличие скрытых доплат и страховок. Для этого нужно внимательно перечитать договор и постараться вникнуть в каждую строчку. Это также убережет от дополнительных трат и от проблем с банком, если будут вдруг нарушены условия контракта, до которых просто не долистали.

- Здраво оцените расходы и доходы. С кредитом на автомобиль нужно вписывать в семейный бюджет не только ежемесячный платеж, но и сопутствующие траты — обновление страховки, транспортный налог, топливо и так далее.