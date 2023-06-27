Выдал 30 свидетельств с нарушениями: экс-замминистру дорожного хозяйства Ставрополья грозит до четырех лет тюрьмы

Экс-замминистра дорожного хозяйства Ставрополья Борис Борисов. Фото: dumask.ru

Бывший заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов ответит в суде по обвинению в преступлении. По версии следствия, в 2022 ныне обвиняемый чиновник на конкурсе перевозчиков по муниципальным маршрутам Ставрополя, зная о нарушениях закона, выдал разрешения.

— Зная об имеющихся нарушениях закона в действиях ряда претендентов, незаконно выдал 23 свидетельства об осуществлении перевозок победителям конкурса, предоставившим заведомо ложные сведения, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Перевозчики дали сведения о том, что у них есть транспорт для перевозок. На деле машин не было, но разрешения были нужны. Прокуратура и ФСБ проверили, как в городе разыгрывали права на перевозку пассажиров, и поняли, что Борисов нарушил закон.

По материалам проверки на замминистра завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Оказалось, что Борисов не один раз нарушил закон, что подтвердило расследование.

В июне 2021 года чиновник, не проводя конкурс, выдал еще семь разрешений на право осуществлять перевозки в Ставрополе. Прокуратура и УФСБ сочли это существенным нарушением прав не только жителей города, но и предпринимателей, которые фактически были лишены возможности зарабатывать.

Сейчас расследование дела Борисова завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Экс-чиновнику грозит до четырех лет тюрьмы, если его вина будет доказана на заседании.

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