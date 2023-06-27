«С таким творчеством и враги не нужны!»: показ мод в Дагестане обернулся скандалом с проверкой следкома

Модный показ в колледже шокировал всю республику Фото: Кадр видео

В студенческом модном показе жители Дагестана увидели пропаганду нетрадиционных ценностей и оскорбление чувств верующих. Возмутившиеся забросали обращениями местный следком, и теперь правоохранители проверяют руководство колледжа.

Центром скандала стал государственный Дагестанский художественный колледж. Выпускники четвертого курса в качестве дипломной работы должны были представить собственную коллекцию.

Одна из студенток организовала закрытый показ для коллег и преподавателей, вдохновившись дизайнером Александром Маккуином. Модели прошли по подиуму в причудливых нарядах: с крестами наперевес, в колючей проволоке, в камуфляже, с перемотанными бинтом лицами и других необычных костюмах.

Видео дефиле утекло в соцсети, и подписчики местных пабликов не оценили творчество выпускницы. Сотни комментаторов назвали представление аморальным и задались вопросом, куда смотрит руководство колледжа. Дошло даже до призывов к насилию.

Такой резонанс привлек внимание чиновников. Первым отреагировал минкульт Дагестана, где сообщили, что проводят служебную проверку руководства и педагогов училища.

Более эмоционально высказался депутат Госдумы от республики Бийсултан Хамзаев:

— Искусство должно быть созидательным, а не развращать и разрушать! Искусство должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство! Об этом должны учить своих студентов педагоги в профильных дизайнерских учреждениях, тем более в государственных! Творчество студентов Дагестанского художественного училища ввергло в шок всех нормальных людей со здоровой психикой! С таким творчеством и враги с пропагандой не нужны! Запад гниет из-за вот такого уродливого искусства «мы не мешаем детям творить». Зачем тогда нужны педагоги и руководство колледжа, если на выходе из учебного заведения ребенок готовит вот такую выпускную работу!

Свое заявление сделало и верховное духовенство республики.

— Надо заниматься нашей молодежью, ни в коем случае ее не упускать. Наверное, это в каком-то роде и наше упущение. Теперь будем встречаться с ребятами, беседовать, чтобы они учились уважать другие религии и понимали, что дозволено, а чего лучше не касаться. Нужно быть очень осторожными в своих действиях и словах. Хотелось бы призвать нашу молодежь, чтобы прежде чем что-то делать, они подумали не семь, а семнадцать раз, — сказали руководитель отдела просвещения Муфтията РД Рамазан Гусейнов и секретарь архиепископа Махачкалинской епархии отец Силуан.

Руководство колледжа встретилось с чиновниками из минкульта республики. Директор училища Мухтар Камбулатов выразил мнение, что молодые выпускники были в поиске творческого пути, пытались свой «почерк» и экспериментировали. Однако, подчеркнул он, искусство должно быть направлено на созидание, учить молодежь добру и справедливости.

— Мы ни секунды не хотели никого задеть. Ученица изобразила в своей дипломной работе эфемерный дух, который одолевает художника. Мы ни разу не думали ни о чем провокационном или неправильном. Это театральный костюм. Сейчас мы понимаем, что должны были жестче направлять своих детей. Ведь темы, которые ставят перед собой ученики, иногда больше, чем они могут развить, — добавила ведущий педагог ДХУ Мадина Алиева.

Наконец, к истории подключились правоохранительные органы. В следственном комитете Дагестана сообщили, что получили много обращений от граждан по поводу скандального модного показа. Ведомство начало проверку и выясняет, насколько оскорбительный характер носило студенческое дефиле.