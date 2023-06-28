Ставрополье - территория активной молодежи

"Солдатский конверт". Фото: ТГ-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Ставропольский край - регион молодежный. Сегодня здесь проживает более 821 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет почти треть всего населения края.

Создание условий для развития молодежи остается одним из ключевых направлений работы властей Ставропольского края, а возможность учитывать интересы молодых формируется при их непосредственном участии, что позволяет в полной мере реализовывать человеческий потенциал региона.

- Мы стремимся полноценно использовать все современные механизмы, все средства, которые помогают молодым людям раскрыть свои лучшие созидательные качества. На Ставрополье развито волонтерское движение. Его молодежные активисты отлично проявили себя во времена пандемии. Сейчас они оказывают поддержку семьям участников СВО, занимаются отправкой гуманитарной помощи нашим защитникам на передовую. Край включился в реализацию президентской инициативы по созданию военно-патриотических центров «Авангард». Мы вкладываем силы в работу с наставниками молодых людей. Очень важно, что при поддержке руководства страны на Ставрополье был открыт Центр знаний «Машук», где педагоги со всей России получают новые компетенции. Уверен, это только начало пути, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

С 2019 года в крае действует государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика». Она рассчитана до 2024 и нацелена на решение ряда задач, основными из которых являются:

- совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи, проживающей на территории Ставропольского края;

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

О том, какая работа ведется в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика», корреспонденту «КП» рассказал министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун.

Растим патриотов

Сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В государственной программе Ставропольского края этому направлению отведена значительная роль.

- Воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, активными гражданами, знающими и уважающими историю своего государства, заботящимися о ветеранах и готовыми в случае необходимости стать на защиту России, - важнейшая наша задача, - говорит Вячеслав Коршун. - Именно поэтому патриотическое воспитание детей и молодежи - это комплексная работа многих органов власти Ставрополья: сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты и других.

Мероприятия и проекты, прямо направленные на патриотическое воспитание, отражены в пяти государственных программах Ставропольского края. На их реализацию ежегодно направляется более 123 миллионов рублей.

По словам Вячеслава Коршуна, важным шагом на пути развития патриотического направления стало принятие в 2021 году краевого закона «О патриотическом воспитании в Ставропольском крае», в котором закреплены основные понятия, цели и задачи.

Только за прошедший год в крае было проведено порядка 1700 мероприятий патриотической направленности: конкурсы, акции, проекты и другие значимые события. И это только мероприятия районного, городского и краевого уровней, без учета работы, которая системно ведется в школах и вузах.

- Последние события показывают, что в стране необходима единая система патриотического воспитания, чтобы люди с самого детства и до старости были вовлечены в эту деятельность. Выстраивание такой системы с учетом новой геополитической реальности - наша основная задача на самое ближайшее время, - считает Вячеслав Сергеевич.

Кстати, с начала специальной военной операции число патриотических мероприятий выросло почти на 40%. Так, на регулярной основе проводятся флешмобы и акции, направленные на поддержку военнослужащих, ведется сбор гуманитарной помощи, предметов первой необходимости и спецсредств для нужд военнослужащих, налажена доставка детских рисунков, открыток и писем со словами поддержки наших земляков, участвующих в СВО.

Волонтеры-медики. Фото: t.me/molodezh26

Центр успешного сотрудничества

Ставропольский край регулярно принимает масштабные молодежные мероприятия. Буквально недавно в крае завершился первый Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна», в котором приняли участие более 1600 юных жителей почти всех регионов страны. В будущем году Ставрополье вновь станет площадкой для проведения этого фестиваля.

- Кроме того, получено предварительное подтверждение о проведении Всероссийского творческого фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. Таким образом, Ставрополье станет первым регионом, который принял у себя всю палитру весен - школьную, студенческую, как для вузов, так и для ссузов, и международную для стран БРИКС и ШОС, - отмечает министр молодежной политики края.

Также в августе этого года край станет площадкой для Международной конкурс-премии уличного искусства и спорта «КАРДО», которая пять лет назад впервые была инициирована и проведена именно на Ставрополье. С 17 по 20 августа порядка двух тысяч спортсменов и представителей современной уличной культуры из почти 40 стран соберутся в Ставрополе, чтобы обменяться опытом и продемонстрировать свои возможности.

- Наша целевая группа - студенты. У них больше свободного времени, чем у трудящейся молодежи или молодых семей. Поэтому мы стараемся максимально насытить их досуг - творчеством, вовлечением в науку, работой в молодежных объединениях, студенческих отрядах и так далее, - рассказывает Вячеслав Сергеевич.

"На высоте". Фото: t.me/molodezh26/Николай Петрушкин

Тем не менее государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» нацелена на работу со всей молодежью, вне зависимости от социального статуса, профессии или рода занятий. В программе есть ряд мероприятий, направленных на работу с разными группами.

К примеру, для молодых семей в ноябре 2023 года состоится открытие фестиваля «Я+Я = молодая семья». В мероприятии ежегодно принимают участие семьи из всех округов края. В этом году конкурс снова пройдет в онлайн-формате. В течение нескольких дней семьи посредством видеосвязи представят жюри свои визитные карточки, презентации и творческие номера. Победители получат ценные призы и подарки.

Не обделены вниманием со стороны властей и молодые люди, которые окончили вуз и уже приступили к работе. Для этой группы молодежи в крае проводятся мастер-классы, различные тренинги, консультационные пункты и форумы.

Так, например, форум предпринимательской инициативы «Карьера-26» - основное место встреч молодых потенциальных работников с работодателями или инвесторами. В рамках форума проводится конкурс «Молодой предприниматель СК», победитель которого представляет край на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России».

Также в крае для молодежных трудовых коллективов ежегодно проводится фестиваль «Муравейник», где 15 - 20 команд из числа сотрудников различных организаций соревнуются в спорте, творчестве, юморе и даже дружбе внутри коллектива.

- Работающая молодежь никоим образом не выпадает из нашего внимания, хотя и работать с ней гораздо сложнее - в первую очередь, в силу ее занятости, - говорит Вячеслав Сергеевич.

Основными точками притяжения молодежи в крае по-прежнему остаются крупные города. Так, в Ставрополе проживает порядка 150 тысяч молодых людей, в Пятигорске - 65 тысяч, в Кисловодске - почти 50 тысяч.

- Конечно, в городах и инфраструктура для молодежи более развита, и условия для их привлечения лучше, и ресурсов побольше. Но из 33 городских и муниципальных округов Ставрополья в 28 есть центры по работе с молодежью, а там, где они в силу разных причин отсутствуют, - обязательно есть специалисты по молодежной политике в районных администрациях, - поясняет глава профильного ведомства.

По его словам, в некоторых районах края работа с молодежью ведется на высоком уровне: ребята активно участвуют в мероприятиях федеральной повестки, а также реализуют свои интересные проекты, получая поддержку со стороны местных властей. А где-то - менее активно, так как после школы подавляющая часть молодых людей уезжает в крупные города, чтобы продолжить обучение в колледжах или вузах.

- Вообще, выстраивание четкой структуры учреждений по работе с молодежью и системы взаимодействия с ними, чтобы определить единый план работы, перечень общекраевых мероприятий, механизмы и объемы финансирования этих проектов - это, пожалуй, самая важная и основная задача министерства молодежной политики Ставропольского края, - говорит Вячеслав Коршун.

Есть чем гордиться!

Ставрополье является одной из главных точек притяжения российской молодежи. Сегодня можно смело утверждать, что наш край добился определенного успеха в масштабе страны с точки зрения молодежной политики.

С 2009 года на Ставрополье проводится Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», в котором принимают участие все республики СКФО.

- В этом году он приобрел статус Всероссийского и теперь является одной из форумных площадок Федерального агентства по делам молодежи. И то, что на нем дважды побывал наш президент, говорит о многом, - считает министр.

Помимо этого, в 2022 году завершилось строительство и началась работа образовательного центра «Машук». В стране всего три подобных центра: мастерская управления «Сенеж», строящийся в Крыму арт-кластер «Таврида» и наш «Машук».

- Почти три миллиарда рублей из федерального бюджета на создание центра «Машук» - это высокая степень доверия нашему краю и показатель успешности нашей молодежной политики, - отмечает министр.

Об успешной работе властей Ставрополья в сфере молодежной политики говорит и высокий уровень проведения масштабных молодежных мероприятий - Российской студенческой весны в 2018 году, Международной Студенческой весны стран ШОС и БРИКС в 2019 году, Всероссийского фестиваля «Солдатский конверт» и Международной премии уличной культуры и спорта «Кардо».

В 2021 году, несмотря на ковидные ограничения, проведен Фестиваль «Культурный код» в Солнечнодольске, окружной полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», в котором приняло участие более 750 участников со всего Северного Кавказа.

Прошлый год также не стал исключением. В крае состоялся Международный фестиваль «Солдатский конверт», Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи «На высоте», а также целый ряд масштабных проектов в новом центре «Машук».

- Что касается заслуг самой молодежи, то, не говоря о победах наших ребят в различных творческих проектах, попадании их в ТВ-проекты, можно вот на чем остановиться. Только за последние два года более 170 ребят стали обладателями грантов различного уровня, а сумма почти подобралась к 150 млн рублей. Это тоже, наверное, говорит о значительном успехе ставропольской молодежи, - говорит Вячеслав Коршун.

Фото: t.me/molodezh26

Новые форматы - новые возможности

Пандемия и связанные с ней ограничения внесли изменения в жизнь каждого из нас. Отразились они и на деятельности органов государственной власти.

- Конечно, пандемия внесла существенные корректировки в нашу работу. Но мы вышли практически без потерь - формат мероприятий был изменен, были решены различные технические проблемы, участники привыкли к онлайн-работе. В целом количество и мероприятий, и их участников по сравнению с доковидными временами не только не уменьшилось, но и даже возросло - молодежь из других районов, которая раньше не могла приехать на мероприятия в Ставрополь, теперь может участвовать в онлайн-формате, - говорит Вячеслав Коршун.

По словам руководителя ведомства, коронавирус помог выявить и слабые места: недостаточную квалификацию специалистов в IT-сфере, слабую материально-техническую базу, отсутствие навыков работы перед камерой и другие.

- Теперь мы готовы к любым сложностям и легко можем перестраиваться в форматах работы. А совещания в онлайн-режиме даже время экономят, - констатирует министр. - А вообще формы нашей работы разнообразны. Это и непосредственно проведение мероприятий, которых ежегодно проводится порядка 130, и информирование ставропольской молодежи о различных проектах в других регионах, и обеспечение их участия в различных форумах, конкурсах, совещаниях.

Важную роль играет также и поддержка инициатив самой молодежи - часто нужно лишь подсказать, куда обратиться, помочь в подготовке документов, оказать организационную или административную поддержку. Помощь оказывается и молодежным организациям. Так, в прошлом году проекты таких организаций впервые принимали участие в краевом конкурсе грантов и получили финансирование на их реализацию на общую сумму в 20 млн рублей.

В этом году на конкурс принято уже более 30 заявок на 46 млн рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молодежь идет в политику

В Ставропольском крае есть и молодежное правительство, и молодежный парламент. И то, и другое - формы вовлечения молодежи до 35 лет в политическую жизнь региона. Ребята из таких формирований разбираются в вопросах экономики, сельского хозяйства, промышленности, культуры и социальных проблемах населения.

- Нужно, чтобы молодежь посмотрела на постоянную работу ведомств со стороны и, возможно, предложила новые варианты решений, оптимизаций, неординарного подхода к решению различных проблем, - считает Вячеслав Коршун. - В процессе взаимодействия молодежи и профессионалов из настоящих ведомств уровень правовой и политической культуры первых значительно повышается. Так готовится кадровый резерв управленцев, достойная смена нынешних чиновников.

Для молодых людей это еще и реальная возможность попробовать свои силы на политическом поприще, посмотреть изнутри как работает система.

- Сейчас мы меняем и состав, и порядок набора, и сам механизм дальнейшей работы краевого Молодежного правительства, и надеемся, что уже в следующем году молодежные структуры-дублеры начнут показывать свои результаты, - подытожил министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун.