Владимир Путин проведет совещание в Дагестане 28 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще с утра 28 июня жители Дагестана заметили непривычную суету в республике. В соцсетях предполагали, что в регионе ожидают президента РФ Владимира Путина. «Комсомолка» разбиралась, так это или нет.

На улицах Дербента в среду появились кучи полицейских машин и военная техника.

На улицах Дербента заметили танки перед прилетом важных гостей Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые улицы города перекрыли, а территорию оцепили.

К приезду Путина оцепили район в Дербенте Фото: СОЦСЕТИ

По данным сервиса FlightRadar, правительственный борт направился в Дагестан.

Полицейские машины заполонили центр Дербента 28 июня Фото: СОЦСЕТИ

Затем в сеть просочилось видео правительственного кортежа на улицах Дербента.

Местные жители стали гадать, какого важного гостя ждут в республике? Версии разделились — одни, ссылаясь на «скромность» кортежа, решили, что приедет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вторые были уверены, что в Дагестан летит президент.

Правы оказались последние — в Дагестан действительно прилетел Путин. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков днем 28 июня.

— Владимир Путин 28 июня проведет в Дагестане совещание по вопросам туризма и встретится с главой республики Меликовым, — сообщил он.

В Кремле около 14:40 сообщили, что Путин вылетел приедет в Дагестан согласно графику. Журналисты президентского пула поделились видео с усиленной охраной улиц Дербента.

Приезд президента прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он вспомнил, что последний раз Путин приезжал в республику в 2019 году на встречу с участниками вооруженного конфликта в Ботлихе в 1999 году.

— «Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством», — эту фразу президент России Владимир Путин произнёс в ответ на приглашение Сергея Меликова посетить празднование 100-летия народного поэта Расула Гамзатова, — заявил Меликов.

Депутат Госдумы РФ от Дагестана Бийсултан Хамзаев также подтвердил визит президента в республику.

— Дагестан для нашего Президента России Владимира Владимировича Путина всегда был и остается регионом с фундаментальной народной поддержкой главы государства. В трудное для всего Северного Кавказа время Владимир Владимирович лично показал свое теплое отношение к нашему народу. Такое не забывается. Искренне желаю, чтобы в Дагестане Президент в очередной раз почувствовал простую человеческую поддержку, то добро и положительные эмоции, которые есть в обществе! — написал парламентарий в своем телеграм-канале.