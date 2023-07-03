Готовились заранее: сожгли машину за 10 млн рублей единственной женщины-депутата Кизляра

Автомобиль подожгли во дворе дома Родиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ночь на понедельник, 3 июля, спасатели Кизляра выехали тушить пожар во дворе многоэтажки. Горел автомобиль — и не простой.

Неизвестные подожгли «Audi Q7» Анастасии Родиной — единственной женщины-депутата в думе маленького города с населением 50 тысяч человек. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения. Благодаря съемке, выяснилось точное время поджога — 1:39.

Родина предположила, что поджигатели точно знали, на чью именно машину напасть. Утром она показала, что осталось от ее автомобиля.

— Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов! Довольно много людей ко мне обращались за помощью. И многим могло не нравиться, то что я помогала людям с решением их вопросов! — написала депутат в своем Telegram-канале.

Фото пожара депутат опубликовала в своем тг-канале

На суету во дворе выбежали соседи. Пока спасатели ехали, жители многоэтажки сами начали тушить огонь и помогли убрать стоявшие рядом автомобили. Из-за этого удалось избежать взрыва машины. Никто из людей не пострадал.

Депутат рассказала, что злоумышленники явно готовились к поджогу и шли по «слепым зонам» видео камер. Тем не менее, несколько человек попали в кадр.

— Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается! Я и дальше буду работать! И приложу все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону! — заявила Родина.

На следующее утро депутат написала заявление в полицию. Как рассказали «КП-Ставрополь» в МВД Дагестана, оперативники уже занялись проверкой инцидента. Пока что они собирают всю возможную информацию о происшествии.

— Сотрудники полиции выехали на место для установления обстоятельств происшествия. Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе ведомства.

От салона премиум-автомобиля осталось пепелище. Фото: МВД Дагестана

В МВД Дагестана также обозначили сумму ущерба, причиненного поджигателями — 10 миллионов рублей. Сумма равна примерной рыночной цене автомобиля «Audi Q7».