От землетрясения тряслись люстры, в домах пошли трещины. Фото: социальные сети

Весь Дагестан почувствовал толчки от мощного землетрясения магнитудой 5,9 балла. Его отголоски ощущались в Астрахани, Азербайджане, Грузии, оно шло в сторону Ставропольского края и почти затронуло Эльбрус.

Фото: открытый источник

Землетрясение произошло в Каспийском море, в 100 километрах от Дербента. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков находился в 51 километре к северо-востоку от города Хачмаз на севере Азербайджана. Очаг землетрясения находится примерно на глубине 59,7 километров.

Фото: earthquaketrack.ru

— Поступила информация о том, что в 23:01 в Каспийском море на глубине 8 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,9. Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря. В дежурные службы информация о разрушениях не поступала, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Фото: www.emsc-csem.org

Одновременно с этим в социальных сетях жители попавших в очаг землетрясения городов сообщают о трясущихся люстрах и повреждениях домов. Если толчки до 5 баллов считают умеренными, то тряска в 5,9 балла считаются довольно опасной – на зданиях могут появиться трещины, им грозит частичное обрушение.

Если бы магнитуда составила хотя бы 7 баллов, был риск полного разрушения некоторых домов, в основном либо старых, либо очень больших. Уже при 9 баллах ни одно здание не выдержит толчков, а при 12 (максимальное значение) есть риск того, что будут стерты целые города.

Информации о сильных разрушениях в результате прошедшего в Дагестане землетрясения и жертвах пока не поступала в МЧС. Сейчас предстоит оценить, был ли причинен ущерб от толчков и есть ли пострадавшие.