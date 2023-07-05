Наплевали на жизни туристов: годами в Домбае работали неисправные канатные дороги

Фото: пресс-служба СУ СКР по КЧР

В Карачаевском районе КЧР, в поселке Домбай, есть неисправная канатная дорога, поломка которой не останавливала одну из организаций республики продавать поездки на ней. Годами, вплоть до апреля 2023 года, коммерческая фирма наплевательски относилась к жизням туристов, которые, доверившись, рисковали жизнями и отдавали деньги за возможность посмотреть на красивые виды гор.

И вот 12 февраля неисправность канатки дала о себе знать: электричество в подъемнике отключилось, двигатель засбоил, а подшипники сломались. Кабина с туристкой внутри остановилась на подъеме. Женщине пришлось выбираться из плена на высоте самостоятельно, по всей видимости, помогать ей не планировали.

— Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула, в результате чего получила травмы и была доставлена для оказания помощи в РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больница», – сообщили в пресс-службе прокуратуры КЧР.

Трагедии удалось избежать, но правоохранительные органы взялись за нарушение закона. Качество оказания услуг начали проверять в прокуратуре. Проверка показала, что канатная дорога не соответствует требованиям перевозки людей.

— По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Карачаевский городской суд прокуратура направила исковое заявление с требованием приостановить деятельность организации. Расследование продолжается, доказательства вины фирмы собираются.