Отмыл 76 млн на нуждах СВО: на экс-министра по делам казачества Ставрополья завели уголовное дело

За попытку обогатиться на нуждах СВО экс-министра отправили под стражу. Фото: миннац СК / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Бывший министр по нацполитике и делам казачества Ставрополья Александр Писаренко стал фигурантом дела о масштабной мошеннической схеме. Его обвиняют в присвоении 76 миллионов рублей на контрактах для нужд СВО.

По версии следствия, в 2022 году Писаренко, занимая должность председателя Комитета Ставропольского края по национальной политике и делам казачества (позже он был переформирован в министерства), заключил госконтракты на поставку товаров для специальной военной операции. В сговоре с поставщиками, цена товаров была завышена на 76 миллионов рублей.

— Эту сумму Писаренко совместно с иными лицами похитили и распорядились по собственному усмотрению, чем причинили Ставропольскому краю в лице Министерства Ставропольского края по национальной политике и делам казачества материальный ущерб в общей сумме 76 097 799,3 рублей, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя.

Пока бойцы Ставрополья сражаются на передовой, дома пытаются нажиться на помощи им Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В середине мая Писаренко внезапно покинул пост министра Ставрополья по нацполитике и делам казачества. Тогда причины отставки не раскрывались.

Источник «Комсомолки» рассказал подробности уголовного дела. Речь идет о завышении цен на поставку карематов, спальных мешков и резиновых сапог. Другие предположительные участники схемы — два предпринимателя и еще один высокопоставленный чиновник — уже дожидаются результатов следствия за решеткой.

В четверг, 6 июля, Ленинский районный суд решил отправить Писаренко под стражу. Ему предстоит провести в СИЗО как минимум полтора месяца.