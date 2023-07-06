Фото: сайт Кремля
В Москве прошла рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона доложил о социально-экономической динамике Ставрополья. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, расшифровка есть на сайте Кремля.
На встрече Владимир Владимиров отчитался по поводу сельского хозяйства в регионе. Сейчас оно выросло на 36% по сравнению с двумя предыдущими годами и в среднем оно выше по стране. И все же погода в 2023 году может уменьшить количество урожая зерновых культур. В регионе организовали льготные кредиты сельхозпроизводителям. Также в крае вывели более девяти тысяч гектаров мелиорируемых земель.
— Мы вошли в весенне-полевые работы и в сложную ситуацию по закупке всех необходимых семян, удобрений – нас же сразу стали «резать» по всем вопросам. Они нам дали льготные кредиты, мы быстро все купили и только поэтому не сорвали вообще ничего, а еще и больше дали, чем даже сами ожидали, – отчитался Владимир Владимиров.
В регионе есть пять проектов для инвестиций: сельское хозяйство,туристический кластер, большой логистический кластер в Невинномысске, ветрогенераторы и кластер по производству удобрений и азотных соединений. На это все понадобится 707 млрд рублей, в крае к 2030 году планируется появление 30 тысяч новых рабочих мест.
Врачей скорой помощи на Ставрополье оказалось меньше, чем в среднем по стране. И хотя в регионе работает четыре центра скорой помощи, которые «растаскивают» по территориям, в планах есть расширение здравоохранения. С больницами дела обстоят хорошо: за последний год отремонтировали 71 медучреждение и 24 построили.
Плюс ко всему в регионе есть проблема рождаемости: в допандемийный период на свет появлялись 32 тысячи малышей, а сейчас эта цифра упала до 26 тысяч. За время коронавируса в крае заболели 249 тысяч человек, семь тысяч умерли от инфекции.
В неудовлетворительном состоянии на Ставрополье стоит 51 школа. Они все вошли в список капитального ремонта, губернатор заявил, что к 2026 году в планах отремонтировать 131 учреждение.
На Ставрополье в 2022 году на помощь участникам СВО и их семьям выделили порядка 3,8 млрд рублей. По вопросам помощи по мобилизации уже направили 386 млн рублей. 12 тысяч военнослужащих полностью укомплектованы на лету и зиму, заявил губернатор.
Владимир Владимиров заявил, что на Ставрополье уже выросло 600 тысяч тонн картошки, причем она такая вкусная, что лучше, чем в Белоруссии. Глава региона пообещал привезти ее Владимиру Путину в следующий раз. По словам губернатора, песчаная почва дает хорошо развиваться корнеплоду, он хорошо продается.
— В.Путин: Как в Белоруссии?
— В.Владимиров: Лучше. Я думаю, что лучше.
— В.Путин: Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко].
За счет ветрогенерации Ставропольский край уже третий год подряд получает около 200 млрд рублей, заявил Владимир Владимиров. Инвесторов, готовых вложится в это, так много, что «кончилась земля».
Владимир Владимиров отчитался: Ставропольский край начал производить сталь, причем сталеплавильщики из ДНР работают в регионе на огромном заводе. Сейчас планируется расширение производства до 1,5 млн тонн.