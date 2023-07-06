Фото: сайт Кремля

В Москве прошла рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона доложил о социально-экономической динамике Ставрополья. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, расшифровка есть на сайте Кремля.

Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае

На встрече Владимир Владимиров отчитался по поводу сельского хозяйства в регионе. Сейчас оно выросло на 36% по сравнению с двумя предыдущими годами и в среднем оно выше по стране. И все же погода в 2023 году может уменьшить количество урожая зерновых культур. В регионе организовали льготные кредиты сельхозпроизводителям. Также в крае вывели более девяти тысяч гектаров мелиорируемых земель.

— Мы вошли в весенне-полевые работы и в сложную ситуацию по закупке всех необходимых семян, удобрений – нас же сразу стали «резать» по всем вопросам. Они нам дали льготные кредиты, мы быстро все купили и только поэтому не сорвали вообще ничего, а еще и больше дали, чем даже сами ожидали, – отчитался Владимир Владимиров.

Более 707 млрд рублей инвестиций направят в Ставропольский край

В регионе есть пять проектов для инвестиций: сельское хозяйство,туристический кластер, большой логистический кластер в Невинномысске, ветрогенераторы и кластер по производству удобрений и азотных соединений. На это все понадобится 707 млрд рублей, в крае к 2030 году планируется появление 30 тысяч новых рабочих мест.

Проблема здравоохранения в Ставропольском крае

Врачей скорой помощи на Ставрополье оказалось меньше, чем в среднем по стране. И хотя в регионе работает четыре центра скорой помощи, которые «растаскивают» по территориям, в планах есть расширение здравоохранения. С больницами дела обстоят хорошо: за последний год отремонтировали 71 медучреждение и 24 построили.

Плюс ко всему в регионе есть проблема рождаемости: в допандемийный период на свет появлялись 32 тысячи малышей, а сейчас эта цифра упала до 26 тысяч. За время коронавируса в крае заболели 249 тысяч человек, семь тысяч умерли от инфекции.

Строительство и реновация школ в Ставропольском крае

В неудовлетворительном состоянии на Ставрополье стоит 51 школа. Они все вошли в список капитального ремонта, губернатор заявил, что к 2026 году в планах отремонтировать 131 учреждение.

На помощь военнослужащим в Ставропольском крае в 2022 году выделили 3,8 млрд рублей

На Ставрополье в 2022 году на помощь участникам СВО и их семьям выделили порядка 3,8 млрд рублей. По вопросам помощи по мобилизации уже направили 386 млн рублей. 12 тысяч военнослужащих полностью укомплектованы на лету и зиму, заявил губернатор.

Ставропольская картошка – на зависть Лукашенко

Владимир Владимиров заявил, что на Ставрополье уже выросло 600 тысяч тонн картошки, причем она такая вкусная, что лучше, чем в Белоруссии. Глава региона пообещал привезти ее Владимиру Путину в следующий раз. По словам губернатора, песчаная почва дает хорошо развиваться корнеплоду, он хорошо продается.

— В.Путин: Как в Белоруссии?

— В.Владимиров: Лучше. Я думаю, что лучше.

— В.Путин: Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко].

Третий год Ставропольский край получил около 200 млрд рублей за счет ветрогенераторов

За счет ветрогенерации Ставропольский край уже третий год подряд получает около 200 млрд рублей, заявил Владимир Владимиров. Инвесторов, готовых вложится в это, так много, что «кончилась земля».

Ставропольский край начал производить сталь

Владимир Владимиров отчитался: Ставропольский край начал производить сталь, причем сталеплавильщики из ДНР работают в регионе на огромном заводе. Сейчас планируется расширение производства до 1,5 млн тонн.