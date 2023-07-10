Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

В Абхазии после мощных ливней в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах затопило городские здания и частные дома. Сотрудники МЧС спасли 30 туристов, местные чиновники всерьез задумались над закрытием пляжей. Так, министр туризма Теймураз Хишба дал рекомендацию о временном ограничении зон отдыха, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

— В связи с погодными условиями, считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время, – сказал Теймураз Хишба. По его словам, это крайне необходимо для безопасности жителей и гостей страны.

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

После ливней, обрушившихся на Абхазию в ночь с 8 по 9 июля, в МЧС сообщили о проблемах в Гагрском районе, людям посоветовали не ездить туда. Министр туризма сказал, что ситуация не критичная, однако над ней необходим контроль.

— Мы должны всеми возможными способами не допустить, того чтобы в течение нескольких дней люди купались на море, – уточнил Теймураз Хишба.

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

В Гагрском районе, кроме всего прочего, отключили свет и остановили движение поездов из-за размыва железнодорожных путей. Примерно 200 шпал провисли на станции Бзыбь, восстанавливать их будут после того, как последствия непогоды устранят.