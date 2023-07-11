Альпинисты серьезно травмированы: спасатели на подходе к туристам, упавшим с гребня перевала Комлагат

Спасатели вторые сутки идут к упавшим с горы туристам. Фото: Жиляев Александр

В Алагирском районе Северной Осетии сотрудники МЧС ищут группу из трех упавших с горы туристов и их руководителя. В экспедиции по маршруту «Мизур – перевал Архонский – поселок В. Фиагдон – Кармадон – Казбек – Чми» участвовали, помимо главы похода, шесть человек.

Все произошла 10 июля. В какой-то момент три альпиниста из группы сорвались вниз, лидер связался с сотрудниками МЧС и попросил помощь.

— На помощь туристам выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек личного состава и 1 единица техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

Из-за плохой связи специалисты не понимали, с какой стороны хребта сорвались туристы, было решено отправить две группы. Одно подразделение начало всходить по горе со стороны села Нар, долины реки Льядо, а второе – со стороны селения Верхний Мизур.

Ночью спасатели определили местонахождение туристов: они упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. Пострадавшие ждали специалистов на северном склоне, к ним направили усиленную группу.

По данным МЧС на вчерашнюю ночь, идти спасателям придется порядка двух суток, сейчас в Осетии действует штормовое предупреждение, осложняющее движение группы. Сильные дожди не дают специалистам возможности ускориться для спасения людей.

Усиленная группа двигается в гору со вчерашнего дня, к пострадавшим идут девять спасателей. Всего к поискам привлекли 17 специалистов, две единицы техники и 20 добровольцев.

В настоящее время спасатели уже на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат. Остается пройти всего 500 метров через перепад. Специалисты поддерживают связь с руководителем группы, все туристы живы, но серьезно травмированы. Спасательная операция продолжается.