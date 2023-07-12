Детский пластик: плюсы и риски

Наличные расчеты стремительно уступают место безналичным платежам
Фото: Надежда ДАЦЮК
В каком виде лучше всего давать ребенку деньги? Этот вопрос так или иначе возникает во всех семьях, когда наступает возраст, в котором родители уже разрешают школьнику делать первые самостоятельные траты.
И по мере развития современных технологий все чаще выбор делается в пользу банковских карт, ставших уже неотъемлемой частью взрослой жизни. Деньги на пластике все же гораздо безопаснее и удобнее сейчас, чем наличные. Особенно – для детей.
Наличные расчеты стремительно уступают место безналичным платежам. Потому чем раньше ребенок освоит карту и научится грамотно и безопасно ею пользоваться, тем лучше, считают психологи.
«Детская банковская карта – это хороший инструмент для практического освоения повседневных навыков финансовой грамотности даже младшеклассником, если в семье предпочитают безналичные расчеты. Вы на свое примере объясняете ребенку, как тратить и копить деньги, как следить за балансом, и дальше он методом проб и ошибок учиться этому, - говорит ставропольский психолог Лилия Богуцкая, президент Международной ассоциации практической психологии. – А еще более важный момент в том, что родители могут контролировать расходы ребёнка, но делать это ненавязчиво. Иногда, особенно на первых порах, стоит позволить ему потратить все деньги разом и на «ерунду», но потом обсудить рациональность покупок».
При этом важно обговорить с ребенком те суммы, которые будут ему доступны ежедневно или в целом за месяц, а также условия пополнения счета. Например, может быть установлен график, когда кто-то из родителей будет пополнять карту. Также банки дают возможность определять лимит трат в день. И эту информацию обязательно нужно донести ребенку, ему будет проще освоить планирование своих расходов. Только готовьтесь, подчеркивают психологи, что потребуется некоторое время для усвоения всех установленных правил
Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет. По Гражданскому кодексу, с этого возраста дети могут совершать мелкие бытовые покупки.
С 6 до 14 лет дети могут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают в привязке к своему банковскому счету и пополняют их по своему решению. Открыть собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит первый паспорт.
В любом случае карта может быть только дебетовой. Банки не дают детям доступ к кредитным средствам.
«Среди очевидных плюсов карты можно говорить о том, что дети к ним относятся более бережно и реже теряют, - отмечает координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.- Если карта все же потеряется, ее можно быстро заблокировать, сохранив таким образом деньги на счете. А вот вернуть потерянные наличные вряд ли получится. Также не будет вопросов по сдаче при покупках».
Также важный момент для спокойствия родителей школьников, что они в случае необходимости могут быстро перевести деньги на карту ребенку, где бы он ни находился.
Безусловно, риск банковской карты хоть у взрослого, хоть у ребенка в уязвимости перед мошенниками. Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, нужно обсудить (скорее всего, не один раз!) с ним базовые правила безопасности.
1. Нельзя никому давать свою карту.
2. Нельзя никому говорить или показывать CVC/CVV-код с обратной стороны карты.
3. Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям.
Нелишним будет обсудить с ребенком, как и зачем мошенники пытаются получить данные банковских карт, в том числе в интернете. Если ребенок в детстве запомнит, что нельзя никому называть свои платежные данные, у него больше шансов избежать мошенничества во взрослой жизни.
Выбирая карту, взрослому нужно обратить внимание на комиссии и ограничения. Удобнее всего выпускать ребенку карту того банка, клиентом которого вы являетесь. Среди условий, влияющих на ваш выбор, можно назвать кэшбэк, проценты на остаток или отдельные приложения – так ребенок с ранних лет освоит банковские продукты и сможет пользоваться ими с выгодой для себя.