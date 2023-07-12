Детский пластик: плюсы и риски

Наличные расчеты стремительно уступают место безналичным платежам Фото: Надежда ДАЦЮК

В каком виде лучше всего давать ребенку деньги? Этот вопрос так или иначе возникает во всех семьях, когда наступает возраст, в котором родители уже разрешают школьнику делать первые самостоятельные траты.

И по мере развития современных технологий все чаще выбор делается в пользу банковских карт, ставших уже неотъемлемой частью взрослой жизни. Деньги на пластике все же гораздо безопаснее и удобнее сейчас, чем наличные. Особенно – для детей.

Ненавязчивый контроль

Наличные расчеты стремительно уступают место безналичным платежам. Потому чем раньше ребенок освоит карту и научится грамотно и безопасно ею пользоваться, тем лучше, считают психологи.

«Детская банковская карта – это хороший инструмент для практического освоения повседневных навыков финансовой грамотности даже младшеклассником, если в семье предпочитают безналичные расчеты. Вы на свое примере объясняете ребенку, как тратить и копить деньги, как следить за балансом, и дальше он методом проб и ошибок учиться этому, - говорит ставропольский психолог Лилия Богуцкая, президент Международной ассоциации практической психологии. – А еще более важный момент в том, что родители могут контролировать расходы ребёнка, но делать это ненавязчиво. Иногда, особенно на первых порах, стоит позволить ему потратить все деньги разом и на «ерунду», но потом обсудить рациональность покупок».

При этом важно обговорить с ребенком те суммы, которые будут ему доступны ежедневно или в целом за месяц, а также условия пополнения счета. Например, может быть установлен график, когда кто-то из родителей будет пополнять карту. Также банки дают возможность определять лимит трат в день. И эту информацию обязательно нужно донести ребенку, ему будет проще освоить планирование своих расходов. Только готовьтесь, подчеркивают психологи, что потребуется некоторое время для усвоения всех установленных правил

Покупки с 6 лет

Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет. По Гражданскому кодексу, с этого возраста дети могут совершать мелкие бытовые покупки.

С 6 до 14 лет дети могут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают в привязке к своему банковскому счету и пополняют их по своему решению. Открыть собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит первый паспорт.

В любом случае карта может быть только дебетовой. Банки не дают детям доступ к кредитным средствам.

«Среди очевидных плюсов карты можно говорить о том, что дети к ним относятся более бережно и реже теряют, - отмечает координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.- Если карта все же потеряется, ее можно быстро заблокировать, сохранив таким образом деньги на счете. А вот вернуть потерянные наличные вряд ли получится. Также не будет вопросов по сдаче при покупках».

Также важный момент для спокойствия родителей школьников, что они в случае необходимости могут быстро перевести деньги на карту ребенку, где бы он ни находился.

Важные правила

Безусловно, риск банковской карты хоть у взрослого, хоть у ребенка в уязвимости перед мошенниками. Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, нужно обсудить (скорее всего, не один раз!) с ним базовые правила безопасности.

1. Нельзя никому давать свою карту.

2. Нельзя никому говорить или показывать CVC/CVV-код с обратной стороны карты.

3. Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям.

Нелишним будет обсудить с ребенком, как и зачем мошенники пытаются получить данные банковских карт, в том числе в интернете. Если ребенок в детстве запомнит, что нельзя никому называть свои платежные данные, у него больше шансов избежать мошенничества во взрослой жизни.

Выбирая карту, взрослому нужно обратить внимание на комиссии и ограничения. Удобнее всего выпускать ребенку карту того банка, клиентом которого вы являетесь. Среди условий, влияющих на ваш выбор, можно назвать кэшбэк, проценты на остаток или отдельные приложения – так ребенок с ранних лет освоит банковские продукты и сможет пользоваться ими с выгодой для себя.