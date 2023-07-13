GPS-трекеры и бесплатный аудиогид: цифровые сервисы МТС позаботятся о безопасности туристов в КЧР

Пользу умных трекеров и работу интерактивного аудиогида проверили журналисты и блогеры из разных городов, а также сотрудники минтуризма КЧР и компании МТС. Фото: пресс-служба МТС

Все больше путешественников выбирают для отдыха курорты Северного Кавказа. Из года в год растет и туристическая привлекательность Карачаево-Черкесии. Одна из главных точек притяжения как зимой, так и летом - всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Только за последний год туристический поток в республику вырос на 12%. По данным аналитики Big Data МТС, на отдых в КЧР чаще всего приезжают туристы со Ставрополья, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, доля ставропольских туристов, предпочитающих отдых в Карачаево-Черкесии, выросла в первом полугодии 2023 года до 35%. Примечательно, что увеличилась и частота поездок. Если еще год назад, ставропольцы выбирали длительные поездки, то в этом году туристы отдают предпочтение более частым, но коротким путешествиям в 1-2 дня. При этом жители Ставрополья чаще всего посещают сразу несколько главных точек притяжения КЧР - Архыз, Домбай, Медовые водопады и Тебердинский заповедник.

Комфорт и безопасность туристов - в приоритете

Вместе с туристическим потоком растет и необходимость в обеспечении комфорта, а главное, безопасности туристов.

Вместе с туристическим потоком растет и необходимость в обеспечении комфорта, а главное, безопасности туристов. Фото: пресс-служба МТС

- Одно дело - организовать турпоток, другое - обеспечить качественным туристским продуктом всех пребывающих в республику гостей. Безопасность туристов - это приоритет. На данный момент в республике ведется обустройство и паспортизация маршрутов. Сейчас определяем нити маршрутов, в дальнейшем приступим к созданию необходимой инфраструктуры, - говорит Расул Текеев, министр туризма КЧР.

Программу развития туристической привлекательности курортов Северного Кавказа с помощью цифровых сервисов реализует и МТС. В рамках программы цифровая экосистема создала первый бесплатный аудиогид «Архыз. Баритовый водопад» и позаботилась о безопасности путешественников на всех туристических маршрутах Карачаево-Черкесии с помощью умных GPS-трекеров.

Трекеры автоматически передают сообщения спасателям о нештатной ситуации. Фото: пресс-служба МТС

- В нашем аудиогиде мы с помощью местных краеведов и людей, влюбленных в родину, собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой нашей удивительной республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии. Уверен, что и аудиопутешествие, и туристические трекеры сделают пребывание туристов в республике еще более комфортным и безопасным, - отмечает директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев и министр туризма КЧР Расул Текеев. Фото: пресс-служба МТС

Первые полсотни GPS-трекеров уже получили подразделения республиканского Минтуризма и МЧС России по Карачаево-Черкесии. Умные цифровые устройства помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями на всех пеших маршрутах республики. Трекеры автоматически передают сообщения спасателям о нештатной ситуации, к примеру, если турист отклонился от заданного маршрута, не вышел вовремя к контрольной точке, долго находится без движения, упал или нажал кнопку SOS на устройстве.

- Такие современные гаджеты, как туристические трекеры, могли бы облегчить жизнь, как туристам, так и спасателям, поскольку могут моментально показать точное месторасположение туриста и позволят дозвониться до экстренной службы из любой, даже труднодоступной точки. Это особенно важно при происшествиях, когда путешественники получили серьезные травмы и им требуется экстренная помощь, а на счету каждая минута, - отмечает Айтек Сикалиев, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР.

Умные цифровые устройства помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями на всех пеших маршрутах республики. Фото: пресс-служба МТС

Стоит отметить, что GPS-трекер может бесплатно получить любой турист или тургруппа при регистрации маршрута в отделениях республиканского МЧС. По возвращении устройство нужно будет вернуть.

Вперед к водопадам с GPS-трекерерами и аудиогидом!

Пользу умных трекеров и работу интерактивного аудиогида проверили журналисты и блогеры из Ставрополя, Пятигорска, Краснодара и Астрахани, сотрудники министерства туризма республики и компании МТС.

Группа отправилась к Баритовому водопаду, который расположен на склонах хребта Абишира-Ахуба. Перед выходом GPS-трекер настроили так, чтобы сообщения приходили на смартфон старшего группы, и участники пешего тура могли посмотреть как работает умное устройство.

Группа отправилась к Баритовому водопаду, который расположен на склонах хребта Абишира-Ахуба. Фото: пресс-служба МТС

Прогулка до водопада с возвращением в поселок заняла почти четыре часа. За это время группа проделала путь в пять километров. Маршрут «Архыз. Баритовый водопад» начинается в центре поселка, тропинка плавно уходит вверх - сначала по береговой линии горного ручья, затем сворачивает в реликтовый лес и далее по пересеченной местности ведет к горному склону со стремительным водопадом и смотровой площадкой, откуда открывается невероятный вид на горы и поселок.

На маршруте группу сопровождал интерактивный гид от МТС, поэтому участники похода смогли насладиться не только захватывающими видами, но и тщательно ознакомиться с каждым отрезком маршрута, послушать истории, легенды и напевы Карачаево-Черкесии в исполнении заслуженных артистов республики Светланы Джашеевой-Чипчиковой и Руслана Катчиева.

Воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов связи. Фото: пресс-служба МТС

Работу GPS-трекера проверили уже добравшись до цели. Тестовые сигналы о нештатной ситуации, отправленные умным устройством, поступили незамедлительно, в чем лично убедились все участники туристической группы.

Кстати, воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов связи бесплатно в приложении МТС Live, скачав приложение любым доступным способом на свой смартфон. Аудиогид «Место силы. Баритовый водопад» можно найти в разделе «Digital-контент».