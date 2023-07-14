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Накануне появилась информация о смерти 51-летнего генерала-лейтенанта Олега Цокова, некогда занимавшего пост командира мотострелковой бригады воинской части Буденновска на Ставрополье. Информацию подтвердил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телепрограммы «60 минут».

Биография заместителя командующего армией Южного военного округа Олега Цокова

Олег Цоков был опытным военным, который прошел две чеченские войны и даже сражался в Сирии. За заслуги он был награжден двумя орденами Мужества и одним орденом «За военные заслуги», офицеры запомнили его как смелого и отличного командира, который приезжал на передовую и общался с простыми солдатами.

Цоков с 2014 года командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Уже через год военный стал командиром 205-й отдельной мотострелковой бригады в Буденновске на Ставрополье.

Через три года, в 2018 году, Олег Цоков не покинул регион, но ушел из части Буденновска. Военного назначили заместителем командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 24 февраля 2022 года Олег Цоков участвовал в СВО.

Получил серьезные травмы, но все равно вернулся на СВО

Рассказавший о смерти генерала Андрей Гурулев уточнил, что в в 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья не должен был возвращаться на СВО. Депутат отметил, что генерала «еле вытащили».

— Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось, – говорит Гурулев.

И все же Олег Цоков решил, что ему надо снова отправиться в зону СВО и продолжать работать. Он оспорил всех, кто говорил ему, что по здоровью ему нельзя ехать.

— Нет, ребята, я буду там, – передал слова Цокова чиновник.

Как погиб заместитель командующего армией Южного военного округа

Ракетный удар ВСУ по Бердянску Запорожской области произошел еще вечером 11 июля. Есть информация, что украинцы использовали ракеты Storm Shadow. Спустя полчаса прогремели еще взрывы.

Большую часть ракет сбили ПВО над морем, но было зарегистрировано попадание по территории городского предприятия. Вероятно, там и был Цоков. Минобороны пока что не давало официальных комментариев по случившемуся.