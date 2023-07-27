Ставропольцы берут взаймы до зарплаты в среднем 9,6 тысячи рублей и меньше жалуются на МФО

Когда человек ежемесячно вынужден отдавать на погашение своих долгов почти весь свой доход – это опасно как для самого заемщика, так и для его кредиторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Национальном бюро кредитных историй фиксируют, что по итогам мая 2023 года средний размер микрозайма (до 30 тысяч рублей) составил 9,15 тысячи рублей. Показатель по Ставропольскому краю чуть выше – жители нашего региона занимают в МФО в среднем 9 675 рублей.

«На наш взгляд, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения. Отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов также свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты», - объясняют региональные тенденции в НБКИ.

В свою очередь на государственном уровне продолжается регулирование рынка МФО для того, чтобы оградить заемщиков от накопления неподъемных долгов и постепенно снизить долговую нагрузку населения.

Есть предел

В частности, с 1 июля 2023 года в России снижена максимальная ставка по займам «до зарплаты». Размер ежедневной процентной ставки по потребительским микрокредитам и микрозаймам сократился с 1% до 0,8%. То есть теперь вместо максимальных 365% годовых кредитор может рассчитывать только на 292%.

Более того, уменьшен размер предельной задолженности по микрозаймам до одного года. Это означает, что в случае просрочки кредитор не сможет начислять заемщику проценты, штрафы, пени и иные платежи, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Ранее действовал коэффициент 1,5.

«Когда человек ежемесячно вынужден отдавать на погашение своих долгов почти весь свой доход – это опасно как для самого заемщика, так и для его кредиторов. Даже больничный, а тем более внезапная потеря работы, могут обернуться неплатежеспособностью. Это риски для всех сторон», - отмечают в Региональном центре финансовой грамотности Ставропольского края.

Исключить подлог

Весной Центробанк обновил требования к самой процедуре выдачи онлайн-займов, получающих все большее распространение. В частности, микрофинансовые организации при выдаче онлайн-займов должны проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора.

Чтобы проверить заемщика, ЦБ рекомендует убедиться в действительности его паспорта, подлинности фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

Новый стандарт предлагает в общей сложности десять способов проверки личности, МФО обязаны использовать как минимум три из них. То есть они могут проверить и другие идентификационные данные клиента, его электронную почту, а также использовать серию контрольных вопросов, чтобы подтвердить информацию о заемщике. Предполагается, что все эти «фильтры» затруднят доступ мошенников к займам с использованием чужих данных.

Есть жалоба

К слову, в сфере микрофинансирования жители Ставрополья жаловались в Центробанк в основном о навязывании дополнительных платных услуг при заключении договора займа и взимании комиссий. За первые три месяца 2023 года в Банк России поступило 112 обращений граждан на действия МФО (147 в январе марте 2022).

При этом если вдруг вы узнали, что кибермошенники оформили на вас заем, немедленно обратитесь в полицию. Затем напишите заявление в финансовую организацию, где за вами числится долг. Отметьте, что никакого договора не заключали и денег не брали. Если вы теряли паспорт, или он был украден, то приложите соответствующую копию справки. МФО должно провести расследование. Если МФО не найдет доказательств, что деньги получили мошенники, подавайте иск в суд. После разбирательства проследите, чтобы из вашей кредитной истории удалили информацию о долге.