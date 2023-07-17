Упала в шахту с 6 этажа: 7-летняя девочка погибла во Владикавказе, пытаясь выбраться из лифта

7-летняя девочка попыталась выпрыгнуть из лифта на лестничную площадку, но провалилась в шахту и погибла Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Доватора, 91 во Владикавказе в многоквартирном доме произошла трагедия – 7-летняя девочка провалилась в шахту лифта и погибла. Корреспондент «КП-Ставрополь» дозвонился до ТСН [Товарищество собственников недвижимости – Прим.] и уточнил детали произошедшего.

По словам собеседника, лифт относительно новый – его поставили в 2010 году, при этом срок их службы составляет 25 лет. Подъемник работает исправно и лишь недавно в нем застрял человек, его быстро достали, мужчина не пострадал. Но накануне в нем на седьмой этаж решили проехаться две девочки, четырех и семи лет.

В какой-то момент лифт остановился между шестым и седьмым этажами. Малолетние решили не дожидаться помощи, а самостоятельно выбраться из плена. Одна из девочек сама открыла дверь лифта – на нем, сообщили в республиканском СКР, отсутствовали фиксаторы – и поняла, что может перепрыгнуть на этаж.

Четырехлетняя малышка прыгнула на лестничную площадку и стала ждать старшую. Вслед за первой пошла семилетняя девочка, но не смогла повторить прыжок и упала в шахту лифта. Падение с шести этажей окончилось для ребенка множеством травм, от которых она скончалась на месте.

Фото: тг-канал «Сапа 15»

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

По словам собеседника издания, за лифт ответственен жилец этого же дома – индивидуальный предприниматель Александр. Специалисты не понимают, как девочки смогли открыть тяжелые двери, которые должны удерживать фиксаторы. Теперь в этом будут разбираться правоохранительные органы.

— Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

Следователи и прокуроры начали разбирательства, экспертиза покажет, почему фиксаторы не справились со своей единственной задачей и позволили девочкам распахнуть двери лифта. За ходом расследования трагедии начал следить и глава СКР Бастрыкин.

— Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Северная Осетия-Алания Устову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе Следственном комитете РФ.