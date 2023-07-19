На Ставрополье реализуют пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами

Старость не должна быть одинокой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ставропольский край входит в число пилотных регионов по дополнительной социальной поддержке граждан, а именно - по созданию модели долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» национального проекта «Демография».

С заботой о тех, кто в этом нуждается

В прошлом году была разработана и утверждена «Дорожная карта» по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами на территории Ставрополья в 2023 году. Ее главная цель - совершенствование механизмов выявления граждан, нуждающихся в уходе, определение их индивидуальных потребностей и контроль качества предоставления этим категориям жителей социальных услуг.

Как отметили в региональном минсоце, система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами на Ставрополье осуществляется при финансовой и методической поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. За четыре года на реализацию проекта из консолидированного бюджета было выделено 459,28 млн рублей.

Средства были направлены в том числе на материально-техническое оснащение организаций соцобслуживания Ставрополья.

В 2023 году на реализацию этого пилотного проекта выделено 151,75 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

На данный момент модель долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами апробируется в 25 муниципальных и городских округах региона, в проекте участвуют 37 организаций социального обслуживания населения.

Стоит отметить, что работу участников проекта контролирует координационный совет по созданию системы долговременного ухода, утвержденный правительством Ставропольского края. Методическая помощь организациям социального обслуживания, а также отработка новых механизмов и технологий, оказывается специалистами «Предгорного комплексного центра соцобслуживания населения».

Фото: cson.stv.socinfo

Главная ценность - кадры

Социальная сфера страны, в том числе и Ставрополья, в последние годы претерпела серьезные изменения. Новые формы работы по социальной поддержке пожилых граждан и инвалидов потребовали существенной корректировки, и прежде всего в кадровом вопросе. В частности, возникла необходимость ввести дополнительные ставки специалистов в организациях социального обслуживания.

- Для обеспечения качественного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, полного удовлетворения их потребности в услугах по уходу в организациях социального обслуживания с начала реализации проекта дополнительно введено 486 ставок специалистов, в том числе 324 ставки сиделок, - рассказывают специалисты министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Особое внимание уделяется и вопросам профессиональной подготовки, а также повышению квалификации работников сферы соцобслуживания.

- Обучение специалистов в рамках создания модели осуществляется государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы», на базе которого имеется учебно-тренинговая комната, оснащенная специализированным оборудованием, а также техническими средствами реабилитации и ухода, - поясняют в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта специально разработаны обучающие программы в области долговременного ухода. С 2019 года по этим программам за счет бюджетных средств разных уровней специальные навыки получили 2387 специалистов, из них - 1732 сиделки и социальных работника.

В 2023 году обучение пройдут еще 765 специалистов, в том числе 204 сиделки.

КСТАТИ

В этом году 37 лучших социальных работников и сиделок со всего края получили уникальную возможность бесплатно поправить свое здоровье в Ессентукском центре реабилитации.

В течение 10 дней работники социальной сферы обслуживания населения проходили курс комплексного оздоровления, который включал в себя медикаментозную и культурно-досуговую реабилитацию.

- Комплекс оздоровительных процедур, таких как УВЧ, УФО, грязелечение, кислородные коктейли, гидромассаж, бассейн и многие другие, способствует восстановлению не только физических, но и моральных сил социальных работников края, труд которых сопровождается повышенной стрессовой уязвимостью и склонностью к профессиональному выгоранию, - отмечают в региональном минсоце.

Пожилые люди и инвалиды требуют особого внимания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индивидуальный подход

Пожилые люди и инвалиды требуют особого внимания. Именно поэтому эксперты проводят оценку индивидуальных потребностей ставропольцев в социальном обслуживании, в том числе и в области долговременного ухода. При этом учитывается целый ряд параметров, включая структуру и степень ограничения жизнедеятельности человека, состояние здоровья, особенности поведения, предпочтения, реабилитационный потенциал и так далее.

- С начала реализации проекта такая оценка зависимости от посторонней помощи проведена в отношении более 25 тысяч человек, - рассказывают специалисты ведомства.

По состоянию на 1 июля 2023 года системой долговременного ухода охвачены 7,2 тысячи жителей Ставропольского края, нуждающихся в уходе.

Исходя из индивидуальных параметров потребности в социальном обслуживании, определяется и уровень нуждаемости в уходе: от нескольких часов в неделю до полноценного ежедневного ухода. От уровня нуждаемости зависит и объем социального пакета долговременного ухода.

- При установлении у гражданина первого уровня нуждаемости в уходе социальный пакет долговременного ухода предоставляется в объеме до 14 часов в неделю, второго уровня нуждаемости - до 21 часа в неделю, третьего - до 28 часов в неделю, - отмечают в региональном минсоце.

При этом социальный пакет долговременного ухода за пожилым человеком и инвалидом включает в себя 50 различных услуг.

Вместе веселей!

Система долговременного ухода развивается и в полустационарной форме социального обслуживания. В 22 организациях социального обслуживания открыты группы дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. В группах проводится целый комплекс мероприятий по уходу, направленных на сохранение памяти, внимания, мыслительных процессов, творческого воображения, восстановлению коммуникаций и двигательной активности. А еще, что особенно важно для людей пожилого возраста, у тех, кто посещает группы дневного проживания, есть возможность общаться друг с другом, а значит, не быть одиноким. С 2019 года группы дневного пребывания посетили более 900 пожилых людей и инвалидов.

К примеру, в Невинномысске в группе дневного пребывания пожилые люди стимулируют память с помощью реминисцентной терапии. Такой вид терапии предполагает работу с воспоминаниями. Подталкивающие вопросы, фотографии, семейные реликвии, музыка запускают механизм реминисценции, который помогает тренировать когнитивные способности пожилых людей, а кроме того, улучшают их настроение и самочувствие. Один из лучших методов - биографический опросник. Участники терапии погружаются в прошлое - рассказывают о своих родителях, родственниках и друзьях, тем самым активизируются мыслительные процессы. Этот метод позволяет не только улучшить эмоциональный фон человека, но и наладить коммуникацию в группе, а следовательно - повысить качество жизни каждого из участников терапии.

Фото: нкцсон.рф

В Георгиевском округе действуют клубы общения на дому. Всего в местном центре соцобслуживания функционирует 10 таких клубов, которые постоянно посещают более 80 людей преклонного возраста.

Новые друзья и интересы, взаимопомощь и поддержка, здоровый и активный образ жизни, повышение жизненного тонуса и укрепление здоровья - вот что получают пожилые люди в клубах общения.

Участники клуба интересно проводят время, посещают концерты, выставки, выезжают на экскурсии и вместе занимаются рукоделием.

Встречи проходят один раз в месяц, как правило, в квартире одного из членов клуба.

- Общение доставляет пожилым людям огромное удовольствие, вызывает положительные эмоции, дает возможность почувствовать себя нужными и полезными, а главное - преодолеть свое одиночество, - отмечают специалисты социального обслуживания.

А в Кисловодске пожилые люди с удовольствием посещают клуб «Знание». Так, одну из недавних встреч посвятили лекарственным растениям и природной аптеке. Получатели социальных услуг на базе ГБУСО «Кисловодский КЦСОН» встретились с фитоэкологом и поговорили о целебных свойствах сезонных лекарственных трав, произрастающих в окрестностях курортного города. Пожилые люди всегда рады новым знаниям, и подобные встречи вызывают у них неподдельный интерес.

Тем временем в Буденновском округе комплексный центр соцобслуживания уже почти два года реализует технологию «Дружные соседи».

- Пожилые люди собираются группой у одного из соседей для проведения мероприятий, подготовленных специалистом отделения социального обслуживания на дому. Много интересного, нового друг о друге узнают соседи в теплых беседах за это время, - рассказывают сотрудники центра.

Кстати, совсем недавно в рамках технологии пожилые люди собрались для плетения защитных сетей для нужд участников специальной военной операции.

- Там наши дети, внуки, мы хотим их оградить от пуль, и это наш основной мотив! - говорят участники встречи.

Позже сети с пожеланиями здоровья, благополучия и мирного неба над головой были переданы в зону СВО бойцам со Ставрополья.

Ухаживать надо правильно

Также на базе всех центров социального обслуживания населения Ставропольского края работают школы ухода, где члены семей пожилых и тяжелобольных людей обучаются особенностям ухода, навыкам разрешения семейных конфликтов, а также основам реабилитации при различных функциональных нарушениях.

Как отмечают специалисты регионального министерства труда и социальной защиты населения, преподаватели школ ухода применяют в своей работе как групповые, так и индивидуальные формы обучения, в том числе с выездом на дом.

Все ставропольские школы ухода оснащены необходимыми техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами для практических занятий.

С начала реализации пилотного проекта обучение в таких школах прошли более 2,5 тысячи человек.

Кроме того, в центрах социального обслуживания Ставропольского края работают пункты проката специального оборудования, которые позволяют обеспечить пожилых людей и инвалидов средствами реабилитации для временного использования в домашних условиях, а их близких - вспомогательными средствами ухода. Услугами таких пунктов проката ежегодно пользуются порядка пяти тысяч ставропольцев.

- Пилотный проект реализуется и в стационарной форме социального обслуживания. В учреждениях много делается для создания теплой, уютной, домашней обстановки для людей преклонного возраста и инвалидов, - отмечают специалисты министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Особенностям ухода за пожилыми людьми и инвалидами можно обучиться в специальной школе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Оставаться самим собой!

С прошлого года Ставропольский край в рамках создания модели участвует в реализации нового проекта «Оставаться самим собой». Проект предполагает создание мультидисциплинарных команд специалистов по работе с пожилыми гражданами и инвалидами, в состав которых входят эрготерапевты, физиотерапевты, специалисты по альтернативной дополнительной коммуникации, а также логопеды.

За полтора года в крае проектом, который реализуется в Ставрополе и Изобильненском городском округе, охвачено около 300 граждан целевой группы.

- Несмотря на короткий срок внедрения системы долговременного ухода, в Ставропольском крае отмечается положительная динамика в области реабилитации многих получателей социальных услуг во всех формах социального обслуживания, - говорят специалисты ведомства.

Так, у пожилых людей, которые полностью или частично утратили способность к самообслуживанию, восстанавливается способность к передвижению, приему пищи и другие навыки, необходимые в повседневной жизни.

По данным ведомства, с начала 2019 года в группы ухода с наименьшей степенью зависимости от посторонней помощи переведены 335 граждан пожилого возраста и инвалидов, 105 человек полностью перестали нуждаться в долговременном уходе, 292 человека отметили положительную динамику в отдельных функциях по самообслуживанию, 161 малоподвижный гражданин, имеющий показания к переводу в стационарную организацию социального облуживания, смог остаться дома.

Существенную поддержку ощутили и родственники получателей социальных услуг. Так, благодаря развитию службы сиделок с начала 2019 года более 600 родственников пожилых и тяжелобольных граждан смогли сохранить работу или устроиться на новое место работы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В целях оценки качества внедрения в Ставропольском крае системы долговременного ухода в 2022 году было проведено социальное исследование «Анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами», в котором приняли участие 2408 человек, в том числе 1600 получателей социальных услуг, 250 родственников получателей социальных услуг и 558 работников организаций социального обслуживания.

Исследование показало высокий уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг по долговременному уходу среди получателей социальных услуг во всех формах социального обслуживания.