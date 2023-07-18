Стадион в Махачкале лишат имени уехавшей за границу Исинбаевой. Фото: соцсети/Минобороны Фото: Залина ТАТАРОВА

Глава Дагестана, Сергей Меликов, поручил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который ранее был назван в честь известной спортсменки Елены Исинбаевой, чей отец родом из республики. Изменение названия стадиона связано с «заявлениями спортсменки, сделанными из-за кордона».

Реакция главы Дагестана на высказывания Елены Исинбаевой

Меликов отметил, что Исинбаева — талантливая спортсменка, установившая несколько мировых рекордов, однако она никогда не связывала свою жизнь, прошлое и будущее с Дагестаном. А последние заявления Исинбаевой заставили его переосмыслить название стадиона.

Так выглядит стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале Фото: СОЦСЕТИ

Новое название стадиона будет выбрано жителями, и Меликов поручил этот вопрос Министерству спорта Дагестана и мэру Махачкалы.

— Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — «ТРУД». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России, — добавил глава республики.

В середине июля испанские СМИ сообщили, что Исинбаева переехала на Канарские острова. По данным местных журналистов, спортсменка живет в «роскошном особняке».

Что сказала Елена Исинбаева

Исинбаева опубликовала пост (на русском языке в ВК и на испанском — в запрещенном в России Instagram) в ответ на публикации о ее переезде. А заодно — прокомментировала заявления о ее попытке «отмыться от российского прошлого».

Елена Исинбаева в 2009 году Фото: Личный архив героя публикации

— Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство, — заявила спортсменка.

«Фото 10-летней давности», о которых говорит олимпийская чемпионка — это ее многочисленные снимки в военной форме и совместные фотографии с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. В мае 2015 года он присвоил Исинбаевой звание майора, а до этого она заключила пятилетний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии.

Задолго до СВО Елена Исинбаева радостно фотографировалась с Сергеем Шойгу и носила звание майора Фото: Минобороны РФ

Тем не менее, в той же публикации спортсменка утверждает, что никогда не имела никакого отношения к ВС РФ и что не находится ни под какими санкциями (хотя в прошлом году она вошла в санкционный список Украины).

Вероятно, заявления Исинбаевой призваны убедить Международный олимпийский комитет. В том же посте она обозначила, что скоро возобновит свою деятельность в организации.

— С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского Комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю, — заявила Елена Исинбаева.