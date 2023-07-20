Пострадавших госпитализировали, их состояние оценили как тяжелое Фото: Кирилл ПЕНКИН

На горе Юца в Предгорном округе Ставропольского края с 1982 года работает дельтаклуб, туда съезжаются спортсмены со всей России. 20 июля 2023 года обучение людей полетам обернулось происшествием: из-за неправильного пилотирования два человека столкнулись в воздухе и упали.

ЧП с дельтапланами на горе Юца - кто пострадал, состояние

В небе столкнулись 48-летний житель Иноземцево и 37-летний житель Москвы. Оба пикировали на гору Юца и переломали ноги. Их состояние медики оценили как тяжелое.

— Произошло падение двух дельтапланеристов. В реагирование от РСЧС задействовано: 8 человек и 4 единицы техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Причина столкновения дельтапланеристов в Ставропольском крае

На месте работают все экстренные службы, они же устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока что нет информации о проведении проверок или заведении административных или уголовных дел.

Пострадавших госпитализировали в больницу, их здоровью, по словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, ничего не угрожает. Информация о состоянии пилотов уточняется.

Что известно о дельтаклубе Юца в Ставропольском крае

С 1986 году на Ставрополье работает старейший дельта- и парапланерный клуб в России «Юца». Как написано на официальной странице дельтаклуба, ежегодно его посещают сотни пилотов со всей страны и ближнего зарубежья.

В течение 10 дней спортсмены и просто все желающие могут пилотировать дельтапланы. Полеты разрешаются с 14 лет с инструктором и с 18 – без профессионала. Два пострадавших управляли воздушным транспортом самостоятельно.

Длина взлетной полосы составляет 800 метров, а путь от нее до вершины горы – 200 метров. Пострадавшие пилоты успешно взлетели, но в воздухе по пока неустановленной причине врезались друг в друга и упали.