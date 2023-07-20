«Умоляю, не надо!»: в психбольнице Дагестана сняли зверские издевательства над пациентом

Сотрудница пыталась задушить пациента подушкой, а вторая снимала это на видео и смеялась за кадром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях появилось видео зверского издевательства над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы. Врач вместо того, чтобы лечить больного, взяла подушку и придавила лицо мужчины, который в это время привязан к кровати, и начала душить. Все это снимала другая сотрудница, которая смеялась над ситуацией.

Пациент, вероятно, находился под действием препаратов, но все же осознавал, что ему грозит смерть. Мужчина – на вид пенсионного возраста – схватился за койку и пытался оставаться в сознании, он умолял прекратить издевательства и говорил: «Не надо». Слова не остановили безжалостных врачей. Кадрами заинтересовались в СКР, прокуратуре и республиканском минздраве.

— Бесчеловечное отношение к пациентам, тем более к пациентам психоневрологического профиля, которые находятся в беззащитном состоянии, недопустимо и будет пресекаться самым жестким образом, – сказала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, она выехала в больницу, чтобы проверить условия лечения пациентов.

Началась служебная проверка, после материалы передадут в правоохранительные органы, чтобы наказать жестокую сотрудницу. Про сообщницу чиновница ничего не сообщила.

По информации из социальных сетей, родственники потерпевшего в это время разговаривали с врачами, а две женщины в это время издевались над пациентом. Снятые кадры медик отправила знакомому, а тот отправил их в чаты, спровоцировав бурное негодование и обсуждение у пользователей.

— Инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Издевавшимся над больным врачам грозит не только увольнение, но и уголовное дело. После проверки следователи и прокуроры решат, что делать со злоумышленницами. По непроверенной информации их и заведующую уже лишили места работы.