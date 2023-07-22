Перекрыли трассу: 15 человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом и КАМАЗом в КБР

Рейсовый автобус протаранил ехавший настречу КАМАЗ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: Данил ЮРКОВ

На 412 километре трассы Р-217 в Урванском районе Кабардино-Балкарии в аварии с рейсовым автобусом «Махачкала – Ростов» и КАМАЗом-манипулятором пострадали 15 человек. Пассажирский транспорт влетел на полной скорости в переднюю часть грузовика, который ехал навстречу.

От удара кабину автобуса смяло, людей разбросало по салону, при этом КАМАЗ сильного ущерба не получил. Из-за аварии пришлось перекрыть участок трассы.

— Произошло ДПТ с участием рейсового автобуса «Вольво», следовавшего по маршруту «Махачкала – Ростов», под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля «Камаз», за рулем которого находился 32-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции КБР.

На место выехали медики, сперва количество пострадавших было 12, но чуть позже их число выросло до 15. С пассажирами работают психологи, сотрудники МЧС начали разбирать последствия аварии – в операции участвуют 11 человек и 3 единицы техники. Всех людей с травмами разной тяжести отвезли в больницу Нальчика.

— Движение на данном участке автодороги [Где произошла авария - Прим.] организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР

Госавтоинспекция сообщает, что движение на участке трассы «Кавказ» с 471 километра плюс 287 метров по 472 километр плюс 505 метров перекрыто. Объезжать ограничение предлагают через дороги «Старый Черек – Черная Речка» и «Нарткала – Озрек-Хатуей».

Медики устанавливают состояние пациентов, сразу после аварии они выехали на место для госпитализации пострадавших. Бригады скорой помощи забрали людей в больницы, заранее оповестив учреждения о необходимости подготовить койки.

— Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, – уточнили в пресс-службе минздрава КБР.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Погибших нет.