Допекли: жители Избербаша вышли на митинг после недель без воды в +40

Жители Избербаша дошли до отчаяния от отсутствия воды в июльску жару Фото: Залина ТАТАРОВА

Жители города Избербаш в Дагестане в летнюю жару неделями, а некоторые и месяцами, сидят без воды. 24 июля терпение горожан лопнуло — они вышли на митинг к зданию администрации, требуя объяснений от мэра.

Местные жители рассказали, что некоторые жители не получают воду с мая 2023 года. У большинства водоснабжение не работает 2-3 недели, и они вынуждены покупать ее самостоятельно или возить с гор.

Власти города многократно заявляли, что проблема — в изношенной системе. Летом трубы просто плавятся от жары. Были установлены новые насосы, но старый водопровод просто не справляется с их мощностью.

Чтобы частично решить проблему, в Избербаше организовали временное развозное водоснабжение. Однако воды на всех не хватает. Жители пожаловались, что в приоритете для властей города — туристы, которым воду возят цистернами, а местные вынуждены покупать ее за свои деньги.

В понедельник, 24 июля, горожане собрались у здания горводоканала. К ним вышли представители организации и повторили те же самые объяснения, которые избербашцы слышали уже не раз. Разозлившись еще сильнее, они отправились уже к зданию администрации.

Многочисленные видео в соцсетях передают накаленную обстановку среди собравшихся.

— Воду! Воду! Воду! — скандируют изнуренные горожане.

Там они провели несколько часов — вместе с сотрудниками полиции, выехавшими на место. К митингующим выходили заместители мэра Избербаша Магомеда Исакова, но они отказывались расходиться, пока не поговорят лично с главой.

Встречи они в итоге добились. Горожан впустили внутрь здания администрации, где Исаков вышел поговорить с ними. Он пояснил, что в отсутствии водоснабжения виновата недавняя авария.

Спустя несколько часов митинга горожан пригласили в администрацию. Фото: глава Избербаша Магомед Исаков

— Напомню, что на водоводе «Каспийск-Избербаш» в городе Каспийск произошла крупная авария, которая была оперативно устранена филиалом Избербашского водоканала. Вода со вчерашнего дня поступает в резервуары Водоканала, однако поступающего объема воды пока недостаточно, система водоснабжения города продолжает наполняться, — заявил мэр.

Он также добавил, что поступление воды увеличивается с каждым часом, и скоро воду в полном объеме подадут в город.

Гнев избербашцев привлек внимание правоохранителей. Следком и прокуратура республики начали проверку.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства о водоснабжении, в том числе, своевременному и качественному предоставлению воды потребителям, обоснованности расчетов и взимания платы за эту коммунальную услугу, — заявили в прокуратуре Дагестана.