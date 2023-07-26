В ЗАГС со справкой: людям с ВИЧ и наркозависимым хотят запретить жениться в Ингушетии

Запретить жениться без справки могут уже в сентябре этого года. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Власти Ингушетии обеспокоены участившимися разводами в республике. К проблеме подошли радикально — скоро в регионе могут запретить вступать в брак ВИЧ-положительным и наркозависимым людям.

К таким жестким мерам власти республики, скорее всего, подтолкнула статистика. По данным Росстата, в 2022 году Ингушетия стала лидером по частоте разводов — на 1000 заключенных браков приходилось 2542 расторгнутых, это самый большой показатель по стране. Также в лидерах антирейтинга оказались Чечня и Дагестан.

Эта цифра в республике резко выросла с 2021 года — до тех пор каждый год количество браков превышало разводы примерно в четыре раза. В 2023 году проблема сохраняется. На май этого года в Ингушетии заключили 402 брака и расторгли 1312.

Идею одобрили и духовенство республики, и глава Махмуд-Али Калиматов.

— Надо применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. <...> Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе, — высказался глава Ингушетии.

Калиматов поручил министру по внешним связям, национальной политики, печати и информации Вахе Бекову заняться вопросом введения нового правила. Запретить жениться без справки могут уже с сентября этого года.

— Нельзя допускать выдачи фиктивных справок о том, что человек здоров, молодым людям из обеспеченных семей. Только так мы сможем предотвратить распространение наркотиков среди молодежи, а в последующем и разводов, — прокомментировал имам Малгобека Ибрагим Батыров.

А уже женатым парам грозит штраф за развод, если брак расторгается из-за наркотиков.

— Штрафовать будут родителей, обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях, — рассказали в пресс-службе главы Ингушетии.