Окружили и забили толпой: массовая драка 20 человек у стадиона на Ставрополье попала на видео

Две стороны схлестнулись в драке. Одного на видео зажали толпой и избили. Фото: стоп-кадр видео Фото: Данил ЮРКОВ

В Новоалександровске на Ставрополье на видео попала массовая драка у стадиона «Дружба». Далеко не дружелюбное мероприятие произошло из-за конфликта между двумя группами молодых людей. Одна из женщин начала снимать побоище на камеру, не принимала участие, но при этом поддерживала сражение словесно.

На получившемся видео изобилует матерная речь, которой стороны «поливали» друг друга. Одного человека, как видно на кадрах, окружили толпой и начали избивать. Происшествием заинтересовались и следственные органы, которые уверяют, что никто в ходе стычки не пострадал.

— В социальных сетях получила распространение информация о том, что 26 июля 2023 года в городе Новоалександровске произошел массовый конфликт между двумя группами молодых людей. Из участников конфликта никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье 213 УК РФ (хулиганство). К разбирательствам подключились сотрудники МВД. Есть вероятность, что всех участников перепалки привлекут к ответственности.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Иванову И.Н. представить доклад о ходе проверки и всех обстоятельствах произошедшего. Разбирательства продолжаются.