Фото: пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ

В Дагестане Росгвардия увековечила память погибшего в зоне СВО стрелка-пулеметчика Гаджи Саидова – его навечно зачислили в списки личного состава гудермесского полка войск национальной гвардии. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Военнослужащий вступил в войсках правопорядка в декабре 2012 года, он служил в полку оперативного назначения. В марте 2022 года Гаджи Саидов отправился в зону СВО для выполнения задач в составе группы полка оперативного назначения.

Как и когда погиб Гаджи Саидов

На особо опасном участке Запорожской области возле одного из населенных пунктов Саидов пошел с боем на оборонные позиции противника, чтобы сдержать их нападение. Во время выполнения задачи группа военного оказалась в засаде, началось сражение.

— Действуя смело и решительно, росгвардеец умело вел прицельный огонь по огневым точкам превосходящих сил противника, лично уничтожив одну из них. Благодаря его действиям подразделению удалось выполнить поставленную боевую задачу и отразить атаку, – пишет ведомство.

Возле Саидова взорвался танковый снаряд, солдат получил осколочное ранение, которые перенести он не смог. Героически погибшему военному посмертно вручили орден Мужества по указу президента России.

В июне 2022 года в селе Лологонитль Ахвахского района Дагестана на фасаде школы, где учился Саидов, появилась мемориальная доска с его именем. В декабре того же года одной из улиц Хасавюрта присвоили имя сержанта Саидова Гаджи Хасуевича.