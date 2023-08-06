Экстремальная жара и ветер ожидаются в начале рабочей недели на Ставрополье

Новая рабочая неделя будет жаркой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Экстремальную жару и сильный ветер прогнозируют синоптики на начало новой рабочей недели в Ставропольском крае. По данным регионального гидрометцентра, в дневное время в понедельник 7 августа столбики термометров поднимутся до отметки в 42 градуса.
- В период 13-17 часов 6 и 7 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара +40...+42 градусов, - сообщает Ставропольский ЦГМС.
При этом возможно усиление восточного ветра до 5 – 10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду.
В северо-западных и южных районах края сохранится высокая пожароопасность.
Сильная жара продержится до конца недели.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тем временем в Ставрополе днем 7 августа воздух прогреется до 37 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 12 – 14 метров в секунду.
Жаркая погода сохранится и во вторник 8 августа. Днем в крае ожидается до 39 градусов выше нуля, а в краевой столице – до 39 градусов. Ветер стихнет до 10 метров в секунду.
В первые два рабочих дня осадков не ожидается, а экстремальная жара отступит только к концу недели.