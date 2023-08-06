Экстремальная жара и ветер ожидаются в начале рабочей недели на Ставрополье

Новая рабочая неделя будет жаркой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экстремальную жару и сильный ветер прогнозируют синоптики на начало новой рабочей недели в Ставропольском крае. По данным регионального гидрометцентра, в дневное время в понедельник 7 августа столбики термометров поднимутся до отметки в 42 градуса.

- В период 13-17 часов 6 и 7 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара +40...+42 градусов, - сообщает Ставропольский ЦГМС.

При этом возможно усиление восточного ветра до 5 – 10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду.

В северо-западных и южных районах края сохранится высокая пожароопасность.

Сильная жара продержится до конца недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем временем в Ставрополе днем 7 августа воздух прогреется до 37 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 12 – 14 метров в секунду.

Жаркая погода сохранится и во вторник 8 августа. Днем в крае ожидается до 39 градусов выше нуля, а в краевой столице – до 39 градусов. Ветер стихнет до 10 метров в секунду.

В первые два рабочих дня осадков не ожидается, а экстремальная жара отступит только к концу недели.