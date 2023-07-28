Бизнес на побоях: россиянин посадил медвежонка на привязь и предлагает туристам подраться с ним за деньги

Житель КЧР привязал медвежонка к столбу и предлагает туристам подраться с ним. Фото: архив «КП» Фото: Данил ЮРКОВ

В Карачаево-Черкесии местный житель устроил бизнес, основанный на истязании беспомощного медвежонка. Животное он посадил на привязь, а туристам за деньги предлагает потискать его. За дополнительную плату услуги становятся шире – с несчастным можно даже подраться.

По словам бизнесмена, медвежонка он благородно спас в лесу после того, как его мать умерла. Через два-три месяца, когда животное станет опасным для посетителей, отдаст в заповедник – якобы уже договорился. В социальных сетях же утверждают, что мужчина – охотник, а медвежата появляются у него с определенной периодичностью.

Медвежонок прячет нос и явно боится. Фото: стоп-кадр видео

Люди пишут , что еще осенью видели бизнесмена с тремя медвежатами. Он также продавал развлечения с беззащитными животными. Пользователи считают, что он убивает медведиц, а их детей забирает для заработка. Правда, два медвежонка, которых видели раньше, куда-то пропали.

Видео с беззащитным медведем, который прячет нос от надоевшей ему толпы, появились в социальных сетях и вызвало резонанс. Зоозащитники обвинили бизнесмена в истязании, к делу даже подключилась прокуратура.

— Карачаево-Черкесская межрайонная природоохранная прокуратура по публикации СМИ и поступившему обращению организовала проверку по факту жестокого обращения местным жителем с медвежонком на плато Бермамыт Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики, – сообщили в пресс-службе прокуратуры КЧР.

Теперь после проверки прокуратуры бизнесмену может грозить уголовное дело за истязание животных. А если ведомство найдет доказательства убийства медведиц, то он может получить еще кипу дел. После проверки станет известна дальнейшая судьба жителя КЧР.