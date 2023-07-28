«Ногами по голове»: в Дагестане детсадовец избил друга до сотрясения мозга

После драки ребенку диагностировали сотрясение мозга. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Конфликт между детьми в частном садике в Кизилюрте закончился черепно-мозговой травмой. В ходе драки между двумя детсадовцами пятилетний мальчик получил сотрясение мозга. Мать ребенка обвиняет персонал учреждения.

На лето, пока в государственном садике каникулы, Эльмира отправила сына в частный детсад. До недавнего времени малыш хорошо проводил время среди сверстников. Но в конце июля мальчик не поладил с одногруппником, и в ход пошли кулаки.

В понедельник, 24 июля, бабушка пришла забирать мальчика. Зайдя в здание, она услышала плач.

— Она поняла, что это плачет мой ребенок. Побежала туда, видит, что он лежит, а другой ребенок бьет его ногами по лицу, — рассказывает Эльмира.

Мама мальчика утверждает, что на месте происшествия не было ни одного воспитателя или няни.

— Когда я спросила своего ребенка, где была нянечка, он сказал — сидела на стульчике в телефоне. Это пятилетний ребенок мне говорит. Получается, все были заняты своими делами, пока этот ребенок бил моего? — вопрошает Эльмира в соцсетях.

Мать сорвалась с работы и приехала в садик, где попыталась достучаться до руководства, но трубки никто не брал. Мальчика повезли в больницу. Врачи поставили ему диагноз — легкое сотрясение мозга.

К родителям второго мальчика у Эльмиры, по ее словам, претензий нет. Однако возникли вопросы к самому детскому садику. По словам Эльмиры, она ни разу не видела воспитателя в течение месяца. После произошедшего руководитель заведения признался женщине, что воспитатель действительно уволилась, и теперь на группу из 11 детей смотрит только няня.

Как и Эльмире, «Комсомолке» не удалось дозвониться до детского сада — по всем номерам звонки сбрасываются. По словам мамы избитого мальчика, учреждение не чувствует за собой вину.

Другие матери поддержали семью. Они утверждают, что не впервые наблюдают халатность во всей сети. Владельцы руководят частными детскими садами в разных городах Дагестана.

Как сообщили «КП-Ставрополь» в следкоме республики, заявление от родителей мальчика по этой ситуации пока не поступало. Однако, как рассказала сама Эльмира в соцсетях, семья готовит обращение в прокуратуру региона.