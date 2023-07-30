В России появятся сразу два новых крематория. Вот где разрешат огненное погребение

В России пока предпочитают традиционное захоронение - на кладбище Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Традиция кремации зародилась еще в среднем каменном веке, но с приходом христианства от нее отказались на многие столетия. В Европе к сжиганию тел умерших вернулись в середине XVIII века из-за бурного роста городов и бесконечных эпидемий. А вот в нашей стране данный способ захоронения в целом не прижился до сих пор (хоть он и обходится на 30% дешевле, а то и в 1,5-2 раза). Исключение составляют Петербург и Москва - там на кремацию приходится до 70% погребений.

По данным Ассоциации крематориев (да, есть и такая!), в России - самая низкая обеспеченность населения этими учреждениями. Их у нас - 26, то есть одно примерно на 5,5 млн человек, в то время как в Европе - на 400 тысяч, а в США - на 150.

Последние десятилетия во многих регионах поднималась тема строительства крематориев. Дальше общественных обсуждений обычно дело не шло. Свою роль играл и религиозный фактор (подробнее об этом читайте в конце статьи), и необходимость соблюсти все требования Роспотребнадзора к месту размещения и оснащению, и достаточно высокая цена соответствующего оборудования.

РПЦ не одобряет кремацию, но строго не запрещает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такая же ситуация была и в Ставропольском крае. Усопших на кремацию приходилось возить в Ростов-на-Дону (360 км), Новороссийск (470 км) или Волгоград (570 км). Еще один крематорий на юге России появился несколько лет назад в Симферополе (750 км).

Свой крематорий на Ставрополье пытались построить в 2006, в 2018 годах... Вновь заговорили об этом сейчас. Но теперь, кажется, дело действительно сдвинулось с места.

Еще в мае 2022 году глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что на заседании координационного совета по развитию инвестдеятельности и конкуренции на территории было принято решение о реализации трех новых инвестиционных проектов: по производству гофрокартона, комплектующих систем капельного орошения и как раз строительство центра кремации фирмой, которая с 2021 года занимается Организацией похорон.

- Компания получила одобрение по предоставлению им земли без проведения торгов под реализацию инвестпроектов, - отчитался тогда мэр Города химиков.

Площадь выделенного участка составляет около 1 Га. Его уже начали подключать к коммунальным сетям. Планируется, что строительство крематория завершится в 2024 году. Обойдется оно примерно в 126 млн рублей.

Параллельно продолжаются переговоры по строительству крематория в районе Лермонтова.

Прах можно забрать домой, развеять, захоронить в земле или взять в аренду ячейку в колумбарии Фото: Иван МАКЕЕВ

- Инициатор проекта готов инвестировать более 60 млн рублей. Вопрос в получении земельного участка, - говорил глава Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин в марте текущего года, когда проводил на КМВ прием граждан. - Если нет препятствующих факторов, министерство будет выходить с предложением о предоставлении участка под строительство без конкурсных процедур.

В настоящее время выбирается место размещения крематория с учетом градостроительных норм и зон санитарной защиты.

СПРАВКА «КП»

Буддизм, джайнизм, индуизм, синтоизм и различные ветви язычества одобряют кремацию, а ислам и иудаизм ее категорически отрицают. Такой же позиции придерживались и в Греции, пока верховный суд в начале 2000-х не разрешил кремацию в стране.

Свою позицию по этому поводу Русская православная церковь изложила в меморандуме «О христианском погребении усопших» от 5 мая 2015 года.

В нем сказано, что погребальные обычаи христиан определяются верой в телесное воскресение умерших и отношением к телу как к храму Божию, поэтому норма - захоронение почивших в земле, а сжигание тел названо «явлением нежелательным».

- Церковь, не одобряя кремацию тела усопшего, может со снисхождением относиться к ее факту в том случае, когда обычное погребение не предусмотрено местным светским законодательством, связано с необходимостью транспортировки умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам. После кремации прах должен быть предан земле, - говорится в меморандуме.

В документе уточняется, что РПЦ не лишает молитвенного поминовения (в том числе отпевания) христиан, «по различным причинам не сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции» - подразумеваются жертвы кораблекрушений, авиакатастроф, терактов, погибшие на войне, чьи тела не удалось обнаружить и т. д. Сюда же относится и кремация.

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