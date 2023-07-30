Сорвался со скалы: в КБР спасатели эвакуировали пострадавшего на горе «Архимед» туриста

Спасатели эвакуировали пострадавшего туриста в горах КБР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасателям в Кабардино-Балкарии поступило сообщение о 40-летнем туристе, который при подъеме на гору «Архимед» сорвался со скалы и упал вниз. Его состояние было неизвестно, поэтому специалисты подняли в воздух вертолеты и вылетели на место происшествия.

Доставать туриста пришлось с участка горы на высоте 3700 метров над уровнем моря. Добираться туда ногами пришлось бы слишком долго. В этом спасателям помог вертолет. Специалисты нашли местонахождение туриста и начали готовить его к эвакуации.

— С привлечением коммерческого вертолета фирмы спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы «Архимед» на высоте 3700 метров и доставили в РКБ города Нальчик, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

На поисково-спасательные работы привлекли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе трех человек и одной единицы техники, а также коммерческий вертолет.

Пострадавшего отдали в руки медиков, по данным ведомства, его жизни ничего не угрожает. Сейчас врачи помогают пострадавшему начать восстановление после травмы.

МЧС напоминает, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья, поэтому в них необходимо быть предельно внимательными.