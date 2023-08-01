Потеряли погоны, получили сроки: двух экс-прокуроров посадили за взятку на Ставрополье

Самарину и Криштопе предстоит выплатить по 10 млн рублей. Фото: соцсети

Два экс-прокурора на Ставрополье получили обвинительные приговоры за взятку в 2 миллиона рублей. Кроме срока в колонии, им придется выплатить государству 20 миллионов.

Двух окружных прокуроров — Алексея Криштопу из Андроповского округа и Валерия Самарина из Нефтекумского — задержали в феврале 2021 года. По материалам уголовного дела, Криштопа согласился помочь местному чиновнику избежать ответственности за взятку и превышение должностных полномочий. За это он потребовал 2 миллиона рублей.

Деньги должен был передать Самарин. Однако еще до передачи денег оба прокурора привлекли внимание правоохранителей.

Сотрудники краевого УФСБ провели операцию, в ходе которой Самарин получил фальшивые деньги, чтобы передать Криштопе. Не подозревая, что общается с правоохранителями, он подтвердил, кому и для чего предназначались 2 миллиона рублей. Самарина задержали на месте, а позднее оперативники взяли и Криштопу.

Приговор двум прокурорам вынесли спустя более 2,5 лет. Как рассказали в Ленинском районном суде, обоих признали виновными.

Самарина приговорили к 7 годам, а Криштопу — к 8 годам лишения свободы. Обоих лишили должностей и классных чинов. Кроме того, каждого оштрафовали на сумму в пятикратном размере взятки. В общей сложности бывшим надзорникам предстоит выплатить государству 20 миллионов рублей — в десять раз больше взятки, за которую их осудили.