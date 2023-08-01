Лапы медведей и камчатских крабов конфисковали у жителя Грозного на пути в Дубай

У жителя Грозного отобрали 12 коробок контрафакта. Фото: ФТС

Необычные подарки другу хотел привезти в Дубай житель Грозного. 23-летнего мужчину задержали на таможне в аэропорту столицы Чечни. В багаже, состоявшем из 12 коробок, таможенники нашли 12 лап гималайского медведя, 180 килограммов камчатских крабов и 19 килограммов кусковой чаги (березовый гриб. Используется в качестве лекарственного средства — Прим. Ред). Стоимость груза превысила 1 миллион рублей.

Камчатский краб. Фото: ФТС

Гималайский медведь находится под угрозой исчезновения. Торговля им запрещена международной конвенцией.

О медвежатине в своем багаже мужчина якобы не знал. Как он пояснил таможенникам, замороженных крабов и чагу он вез на свадьбу в Дубай.

Лапы гималайского медведя. Фото: ФТС

Возбуждено уголовное дело по статьям «Недекларирование товаров», а также «Незаконная охота».