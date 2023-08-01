Вытащили с того света: врачи пятигорской больницы спасли пострадавшего в ДТП парня

У пациента от удара образовалась обширная гематома голове, врачам пришлось удалить часть черепа. Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

Пациента на грани жизни и смерти привезли в городскую клиническую больницу Пятигорска, 23-летний парень попал в аварию. После сильного удара головой у пострадавшего образовалась обширная гематома, его мозговые ткани очень быстро заполнялись кровью.

Врачи взялись за пациента, который стремительно умирает. Нейрохирурги больницы начали операцию. Сперва медики провели экстренную декомпрессию – освободили череп от собравшегося там сгустка крови. Именно это в первую очередь могло погубить человека. Специалистам даже пришлось удалить часть костей черепа. Пострадавший мог впасть в вегетативное состояние.

— У выживших пациентов нередко развивается вегетативное состояние – необратимое повреждение коры головного мозга с отсутствием высшей нервной деятельности (речи, мышления, осознания себя и всего окружающего), – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пятигорские врачи смогли не только вытащить пациента с «того света», но и не дать ему в вегетативное состояние. Парень через месяц интенсивной терапии на ИВЛ снова начал ходить. Пострадавший вернул возможность говорить и осознавать реальность.

Впереди пациента ожидает реабилитация и краниопластика – врачи будут устранять дефект от удаленной части черепа титановой пластиной. Операция нужна не только с эстетической стороны, но и чтобы восстановить защитную функцию кости.