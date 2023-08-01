«Стала жертвой мошенников»: женщина бросила коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе

Ставропольчанка бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота военкомата. Фото: Takeaway/Wikimedia

Вечером 1 августа в Ставрополе неизвестная женщина попыталась поджечь военкомат. Она бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота, но полиция успела предотвратить трагедию.

Ставропольчанку задержали на месте — правоохранители круглосуточно патрулируют территорию военкомата. По предварительным данным, на такой шаг ее толкнули мошенники.

В мае горожанке позвонили неизвестные, обманом заставили взять кредит и перечислить им деньги, рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. А накануне ей позвонили и сообщили условия возврата крупной суммы.

— Вчера ей позвонили и сказали, что вернут деньги, если она бросит коктейль Молотова в военкомат. Она пошла в магазин, купила зажигательную смесь, пришла к военкомату. Но все военкоматы у нас охраняются круглосуточно. Враг не пройдет, все на контроле, спите спокойно, — рассказал глава региона.

Бутылка попала в ворота, но разбилась о металл и не загорелась. А злоумышленнице теперь грозят серьезные последствия.

— Человек испортил себе жизнь и всей своей семье. Работают правоохранительные органы и все соответствующие службы. Осуществляются все необходимые действия, — прокомментировал Владимиров.

Подобные атаки 1 августа волной прокатились по регионам России. В этот день зафиксировали не менее десятка попыток поджога военкоматов зажигательной смесью. Большая часть из них, по мнению правоохранителей, произошла по вине «телефонных террористов».

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