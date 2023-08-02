Мать снимала порно с 1,5-годовалой дочерью для зэка на Ставрополье

Зэк уговорил мать ребенка снимать порно, а после стал шантажировать ее на деньги. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья осудили 38-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, их признали виновными в съемках порнографии с 1,5-годовалой девочкой. В июле 2019 года мать ребенка познакомилась в социальных сетях с зэком. Заключенный уговорил ее снимать и отправлять ему откровенные снимки с ее дочерью.

Женщина согласилась снимать порнографию с ребенком и делала она это до декабря 2020 года. Больше полугода малышка подвергалась извращениям родной матери, а после злоумышленница решила прекратить это.

Зэк понял, что больше не получит фотографий, поэтому стал требовать с матери деньги, чтобы не сообщать в полицию о преступлении. И, может быть, злоумышленник получил бы деньги, но об этом узнал отчим ребенка и муж женщины.

— О происходящем узнал муж осужденной и незамедлительно сообщил в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против матери и зэка завели уголовные дела за сексуальное насилие над ребенком, не достигшем 14 лет, изготовление и оборот порнографии с ребенком по предварительному сговору и вымогательство. Последнее касается только мужчины.

В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину, но это не спасло их от тюремных сроков. Мать ребенка приговорили к 15 годам в колонии общего режима, а зэк просидит еще 18 лет и 1 месяц в колонии особого режима.