Люди в панике: в Дагестане селевой поток уничтожает все на своем пути

В Дагестане мощный селевой поток сносит все на своем пути. Фото: стоп-кадр видео Фото: Данил ЮРКОВ

В селении Алчуниб Чародинского района Дагестана местные жители попали под сильные селевые потоки, которые буквально уничтожают все на своем пути. На кадрах, снятых местными жителями, видны обломки бетона, бревна и прочих конструкций, в том числе и большая бетонная труба, – все это несет на себе волна грязи.

Жители бегут из-под потока, чтобы не оказаться в нем, так как это – верная смерть. Сейчас в селении идут сильные дожди, которые, согласно прогнозу погоды на 18:30 4 августа, не прекратятся еще как минимум два часа. За все время осадки успели превратиться в бурную реку, стекающую вниз с гор.

По информации из социальных сетей известно, что селевые потоки уже успели разрушить мост, десятки автомобильных дорог и, вероятно, машины. Люди на видео кричат и явно пребывают в состоянии шока от происходящего, кого-то охватила паника. О жертвах и пострадавших пока ничего неизвестно, сколько имущества повредила непогода, тоже.

Сейчас жители селения забираются как можно выше, чтобы сель не добрался до них. В МЧС пока что не дали комментария по поводу произошедшего, эвакуация населения, вероятно, не планируется. Пока спецслужбы не взялись за проблему, людям предстоит самостоятельно выбираться из населенного пункта или готовиться переждать сход селевых потоков.