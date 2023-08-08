Бутылка для воды за $100 и красное лицо: блогерша Валя Карнавал показала себя в Дагестане

Блогерша с 50-миллионной аудиторией поднялась в горы. Фото: Соцсети Фото: Иветта Авраамова

Звезда тиктока с 50 млн подписчиков Валя Карнавал прилетела в Дагестан. Покорять горы новой туристической Мекки России блогерша рискнула в компании коллег по цеху — Павла Дворецкого, Фроси Равиловой, Аслана Шукаша, Сони Никулиной (Sleepy Princess) и Кати Голышевой.

Судя по фото и видео в соцсети Карнавал, шли они пешком с рюкзаком наперевес. Покрасневшее от жары лицо и уставший взгляд Валя от фанатов не прячет. В своих постах блогерша рассказала, что снимает «крутой ролик» про этот тяжелый подъем.

Фото: личная страница Вали Карнавал в соцсети

— У меня такой опыт впервые. Могу отметить, что здесь жарко и очень красиво. Сейчас мы начинаем свой путь. Здесь такая необычайная красота.

Поход в горы у Вали занял целый день. С собой звезда тиктока прихватила бутылку для воды в стразах от модного бренда в США. Стоит этот «Water Bottle» 10 тысяч рублей. На себя Карнавал надела лосины с узором из газетных статей, зеленую оверсайз футболку, розовую бандану и коричневую шляпу. Жители Дагестана отметили старания блогерши, не раз оголившуюся в клипах и на фотосессиях до белья и откровенных бикини:

— Хотя бы соблюдает элементарный дресс-код, — пишут пользователи.

Фото: личная страница Вали Карнавал в соцсети

Несмотря на восторженные комментарии от фанатов, жители Дагестана с опаской относятся к приезду очередной звезды.

— Только этого не хватало.

— У вас своего дома что ли нету? Идите к своему папе и маме, хватит у нас оставаться.

Как ранее было сказано, Валя Карнавал прибыла в республику не одна. И Катя Голышева, к слову, заболела. Ангина, которой страдала девушка, дала осложнение, что даже пришлось вызвать скорую в отель.

— За два дня до вылета в Дагестан обнаружила у себя гнойную ангину. За день поняла, что пошло осложнение на уши. Начала максимально быстрое лечение, но, как понимаете, за день вылечится нереально, — рассказывает в соцсетях Катя. — В день вылета чувствовала себя уже нормально, но в самолете уши заложило и начались небольшие боли. А дальше мы пошли в горы… Давление, высота и ветер.