После смертельного удара тока мальчик очнулся благодаря врачам. Фото: архив КП/соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Маленький Мухаммат беззаботно играл на детской площадке 13 июля, когда роковая случайность разделила его жизнь на «до» и «после». Прикоснувшись к оголенному проводу, он получил удар током силой в 10 000 вольт.

Для летального исхода достаточно тока в сотни раз слабее. Медикам известны случаи, когда люди погибали от 12-вольтного удара. Однако 11-летний Мухаммат явно родился в рубашке — мальчик выжил, хоть и оказался в критическом состоянии.

Ребенка немедленно доставили в Детскую республиканскую больницу. Школьник был в тяжелейшем состоянии и даже пережил клиническую смерть. Врачи реанимировали его и спасли от моментальной гибели, но при этом медикам пришлось ввести Мухаммата в медикаментозную кому.

— Поражение электрическим током в первую очередь дает осложнения на головной мозг, развивается отек. Ребенок впадает в судорожный статус и коматозное состояние, — объясняют врачи дагестанской больницы.

Больше двух недель мальчик пролежал на аппарате искусственной вентиляции легких. Специалисты прилагали все усилия, но гарантии, что он очнется, никто дать не мог. Все, что было в силах врачей — помогать маленькому организму препаратами, советоваться с лучшими клиниками Европы и надеяться на чудо.

И оно произошло. Через две недели после трагедии мальчик начал подавать признаки жизни, задышал самостоятельно.

— Это были очень сильные эмоции. Это была большая победа. Все отделение, вся больница переживала эти дни его пребывания у нас. Через пару дней он пришел в сознание. Первым его словом было «мама», — рассказала Марият Ахметханова, завотделением детской реанимации республиканской больницы.

Когда Мухаммат пришел в себя, его отец, который все время находился рядом, едва не расплакался. Несколько дней назад мальчика выписали из больницы, однако еще рано говорить о полном выздоровлении. Мухаммату предстоит продолжительная реабилитация, чтобы полностью восстановиться.

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