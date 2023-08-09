Пожилого мужчину вынесли на носилках из разрушенной квартиры. Фото: МЧС Дагестана

Взрыв газа в жилом доме в Махачкале прогремел в 10 утра 9 августа. По данным МЧС, причиной стала утечка газа в закрытой квартире. Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки, а минздрав Дагестана рассказал, что происходит с пострадавшими.

Газ сдетонировал в квартире на 4 этаже шестиэтажного дома по улице Айвазовского, 2. Дом был построен 55 лет назад, в нем находится 100 квартир.

На место взрыва выехали 75 спасателей и 22 единицы техники. Эвакуировали 150 человек из многоэтажки, в том числе вывели 35 детей. Власти республики пообещали организовать временное размещение для оставшихся без жилья махачкалинцев.

150 человек эвакуированы из многоэтажки Фото: СОЦСЕТИ

Но не все смогли выбраться самостоятельно. Взрывная волна обрушила перегородки и стены в некоторых квартирах, жители — в том числе и дети — оказались заблокированы.

Спасатели смогли вывести 10 человек из полуразрушенных квартир. Среди них — пожилой мужчина, которому помогли выбраться из дома и на носилках донесли до машины скорой помощи.

Фото с места происшествия опубликовали МЧС Дагестана

Ранее администрация города сообщала о четырех жителях дома, которые получили травмы от взрыва. К 12 часам число пострадавших выросло до 8 человек, из них один — ребенок.

Трехлетний малыш получил травму головы и ранение глаза, рассказали в минздраве Дагестана. Его отправили в детскую республиканскую больницу. Еще семеро взрослых получили амбулаторную помощь.

На месте трагедии работают полиция, МЧС и прокуратура. Жители дома шокированы случившимся, многим потребовалась психологическая помощь, ее оказывают сотрудники чрезвычайного ведомства.

Тем временем надзорники выясняют, что стало причиной взрыва.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — рассказали в прокуратуре республики.

А глава Дагестана Сергей Меликов поручил позаботиться об эвакуированных жителях разрушенных квартир.

— Поручил главе Махачкалы срочно выехать на место и обеспечить людям всё необходимое, вплоть до временного размещения. Решение о дальнейших действиях будет принято после тщательной проверки устойчивости конструкций дома, — прокомментировал политик.

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