Ставрополец получил 4 млн рублей за фейковое ранение во время СВО

Военный был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ставропольского края Евгений Туйманов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден Южным окружным военным судом на пять лет заключения в исправительной колонии. По данным следствия, Туйманов обманом получил компенсацию в размере четырех миллионов рублей за якобы ранение на спецоперации на Украине.

В судебном решении говорится, что во время участия в спецоперации Туйманов попал в военно-морской клинический госпиталь Минобороны. Там ему пришла в голову мысль подать документы на компенсацию за ранение, которое он получил еще до прибытия в горячую точку. Рапорт о компенсации одобрил ничего не подозревающий командир войсковой части. Так Минобороны выплатило Туйманову три миллиона рублей. Затем подсудимый использовал ту же стратегию и подал документы на региональную выплату в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. И получил еще 1 миллион рублей.

В ходе судебного разбирательства ставрополец частично признал свою вину. Суд первой инстанции назначил ему пять лет заключения в колонии общего режима. Также по решению суда он обязан вернуть Минобороны РФ и Минтруда Ставрополья выплаты.

Несмотря на такие смягчающие обстоятельства, как отсутствие судимостей, инвалидность родителей и малолетние дети на иждивении, апелляционный суд оставил приговор без изменений.